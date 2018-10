Kiszivárgott egy felvétel: megölték a szaúdi újságírót a konzulátuson a törökök szerint

Szaúd-Arábia tagadja, hogy a szaúdi konzulátuson meggyilkolták volna a férfit, azt állítják, hogy onnan élve távozott. A török hatóságok azonban most olyan felvétel birtokába jutottak, amely alapján világos, hogy ott ölték meg.A szaúdi királyságot élesen bíráló Dzsamál Hasogdzsinak azt követően veszett nyoma, hogy október 2-án bement hazájának isztambuli konzulátusára, hogy közelgő esküvőjéhez beszerezze a hivatalos dokumentumokat.A The Washington Post - amelynek a szaúdi újságíró is munkatársa volt - csütörtökön internetes oldalán közölte, hogy a tudomására jutott hang- és videofelvételek szerint Hasogdzsit meggyilkolták a konzulátus épületében. Rijád ezt tagadja, és azt állítja, hogy az újságíró távozott a konzulátusról.Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy az Egyesült Államok szigorúan megtorolná, ha kiderülne, hogy a szaúdi vezetés áll Dzsamál Hasogdzsi eltűnése mögött.Trump szavai után beszakadt a szaúdi tőzsde és emelkedésnek indult a kőolaj világpiaci ára.