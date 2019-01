Kiszivárgott: katonai beavatkozásra készülhet az Egyesült Államok Venezuelában

Pénzügyi támogatás a hadsereg átállásához

Ez a felhatalmazás segíti majd a törvényes venezuelai kormányt, hogy a nép érdekében megóvja majd ezt a vagyont

A hatalombitorlás megszüntetése a cél

A katonai beavatkozás sem kizárt

Az amerikai sajtó egy venezuelai amerikai katonai beavatkozás lehetőségét firtatja, miután John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó jegyzetfüzetében olyan feljegyzést vettek észre, amelynek tartalma: "ötezer katonát Kolumbiába".

A külügyi tárca közlése szerint Guaidó a jegybank szerepét betöltő központi tartalékrendszer (Fed) New York-i részlegénél és más, az Egyesült Államok által biztosított bankoknál kapta meg a felhatalmazást ottani venezuelai vagyonok felhasználásához. A felhatalmazásról még pénteken született meg a döntés és a venezuelai kormány vagy a venezuelai jegybank tulajdonában lévő egyes számlákra vonatkozik.- fogalmazott közleményében Robert Palladino amerikai külügyi szóvivő.A Trump-adminisztráció tegnap további fontos döntéseket is hozott, például az állami olajvállalat elleni szankciókat:Juan Guaidó a The Wall Street Journal című lap keddi számában közölt interjújában - amely a venezuelai fővárosban, Caracasban készült - a többi között azt hangsúlyozta, hogyAz ellenzéki politikus elmondta:A lap megjegyezte: a most felszabadított összegek segíthetik az ellenzéket, hogy megnyerje magának a hadsereg Nicolás Maduro elnökhöz még mindig hű tagjainak támogatását.A venezuelai politikus a lapnak"Nem tárgyalások vannak, hanem kérések" - fogalmazott. Azt jósolta, hogy a hadsereg Madurónak nyújtott támogatása már nem tart sokáig, mert a katonák családjai is ugyanazokkal a gazdasági nehézségekkel néznek szembe, mint a venezuelai lakosság.Juan Guaidó szerint az, hogy a múlt héten Venezuela ideiglenes elnökévé nyilvánította magát,- ekképpen fogalmazott a CNN amerikai hírtelevízió spanyol nyelvű kiadásának adott interjúban, amelyet kedden vetítettek le. Az ellenzéki többségű caracasi parlament elnöke múlt szerdán egy, a hivatalban lévő venezuelai államfő, Nicolás Maduro elleni tüntetésen nyilvánította magát Venezuela ideiglenes elnökévé.Guaidó a műsorvezető kérdésére, amely szerint "kormánya fontolóra venné-e", ha Maduro büntetlenségért cserébe hajlandó lenne távozni az elnöki tisztségből, az ellenzéki parlament elnöke úgy válaszolt:Guaidó ugyanakkor kijelentette: nem lehet szó a párbeszédről Maduro kormányával. "Nem fogunk hamis párbeszédbe bocsátkozni, amely oxigénnel látna el egy olyan rendszert, amely kínoz és bebörtönöz" - fogalmazott. Csakis a Maduro távozásáról szóló tárgyalásokról lehet szó - tette hozzá. Az ellenzéki politikus szerint a terve: a "hatalombitorlás megszüntetése", átmeneti kormány és szabad választások.A több mint 20 ország - köztük elsők között az Egyesült Államok - által ideiglenes venezuelai elnöknek elismert Guaidó kijelentette: kész bárkivel találkozni, aki hajlandó együttműködni Venezuela átmeneti kormányával. A műsorvezető kérdésére, miszerint, sőt - mint hozzátette - a térség és a világ országainak számos elnökével is beszéltek. Del Rincón kérdésére, hogy a Trumppal folytatott beszélgetésben, Guaidó azt felelte, hogy beszélgetésük központjában a venezuelai humanitárius vészhelyzetre való reagálás témája állt.Bolton a Fehér Házban tartott hétfői sajtótájékoztatón a kezében tartotta sárga jegyzetfüzetét, amelynek a kihajtott oldalán volt olvasható a kézzel írt jegyzet. A feljegyzést egy újságíró látta meg, telefonjával le is fényképezte, és rá is kérdezett az amerikai katonai beavatkozás lehetőségére.A világ kormányai megosztottak Guaidó személyének elismerésében: míg Oroszország mellett Kína és például Törökország is Madurót támogatja, addig az Egyesült Államokkal az élen seregnyi - köztük számos latin-amerikai - ország az ellenzéki politikust ismerte el új elnöknek. Ugyanakkor akadnak egyelőre semleges álláspontra helyezkedő államok is.