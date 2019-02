Kiszivárgott: készül a nagy háttéralku Brexit-ügyben

egyrészt a Brexit-megállapodás egyik leginkább vitatott része, az északír-ír tartalékmegoldás, lényegében okafogyottá válhat (mert Észak-Írország és Írország is a vámunióban marad, így a fizikai határellenőrzésnek sem kell visszaállnia),

másrészt így már a brit alsóházi képviselők többsége remélhetőleg támogatni fogja a May által összehozott kilépési megállapodást.

A brit lap információi szerint komoly előkészítő munkálatok kezdődtek arra az esetre, hogy ha az EU-val a tartalékmegoldásról folytatott tárgyalások zsákutcába jutnak (nagy eséllyel így lesz), akkor az Egyesült Királyság az eddigi fő tervével ellentétben mégis benne maradna a vámunióban a Brexit átmeneti periódusának lejárta (2020 vége) után is. Ez azért lényeges fejlemény és eltérés a brit kormány által eddig hangoztatott egyik "vörös vonaltól", mertpéldául az Egyesült Államokkal, Kínával, vagy Indiával. Márpedig a "visszanyerni a szuverenitást" jelszó részben ezt is takarhatta a brit népszavazás kapcsán a Brexit mellett döntők fejében.A permanens vámunóban maradást egyébként a fő ellenzéki erő, a Munkáspárt, már régóta szorgalmazza, de Theresa May vezetésével a kormányzó Konzervatív Párt eddig hivatalosan elutasította., azaz May Konzervatív Pártjának egy része mellett az ellenzéki Munkáspárt egy része is támogatni fogja a Brexit-megállapodást, de mindkét pártnak lesz olyan szárnya, amely hevesen ellenzi azt. A keményvonalas Brexit-tábor szemében ugyanis az, hogy az ország a vámunióban maradna, egyfajta árulással ér fel, hiszen az ország mégsem nyeri vissza a szuverenitását.Nyilván nem lehet még biztosra venni, hogy tényleg a vámunióban maradást választja a brit politikai elit a háttéralkuk nyomán a patthelyzetből való kivezető útként, mindenesetreés így volt lehetősége nyomatékosan kérni a kormányfőt a permanens vámunióban maradás érdekében.