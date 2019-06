Kiszivárgott: nem állnak készen a britek a brexitre

A bizalmas anyagot a brit kormány május 21-i ülésére állították össze, de a szivárogtatást pont szerdára időzítették, amikor Johnson megkezdte kampányát.

A legtöbben esküdöznek, hogy október végéig most már egyszer és mindenkorra kiléptetik a szigetországot az EU-ból. Úgy tűnik azonban, hogy a brit konzervatív pártvezér és kormányfőjelölteknek szembesülniük kell a kellemetlen igazsággal: az ország nem áll készen még a távozásra.Ez olvasható egy bizalmas kormányanyagban, amely a Financial Times című lap birtokába került. Az elemzés szerint hat, vagy akár nyolc hónapba is telhet a gyógyszerészeti ágazat és a határőrizet előkészítése.Gyógyszerügyben az anyag úgy fogalmaz: ennyi időt kell arra fordítani, "hogy adekvát intézkedések biztosítsák a megfelelő mennyiségű gyógyszer felhalmozását október 31-ig."Emellett "legalább 4-5 hónap kell", hogy felkészítsék a kereskedelmet a határellenőrzésre és ennek részeként a megfelelő pénzügyi ösztönző intézkedések bevezetésére, amelyekkel az exportőröket és importőröket céloznák meg.Mindez aláássa azoknak a konzervatív jelölteknek az érvelését, akik a távozó May miniszterelnök helyét szeretnék elfoglalni. Az aspiránsok java része, így az éllovas Boris Johnson volt külügyminiszter is azt ígéri, hogy október 31-ig, így vagy úgy, de kivezeti a szigetországot az Unióból. Michael Gove környezetvédelmi miniszter merte kimondani, hogy lehet, hogy a kilépési dátum újabb kitolására lehet szükség, de ő kokainügybe keveredett, ami rontja választási esélyeit.Az FT szerint az anyag azt bizonyítja, hogy Nagy-Britannia nincs felkészülve az alku nélküli, kaotikus brexit hatásaira.Ennek központi üzenete az: most már nem lehet halogatni Nagy-Britannia távozását az unióból. Korábbi retorikáját visszafogva Johnson arról is beszélt: ő sem akar alku nélküli brexitet, de ha másképp nem megy, akkor október végére kibuktatja hazáját az EU-ból. A kormányülésre készült feljegyzés viszont arra utal, hogy ez mekkora káoszt okozhat.A külügyminisztériumnak például legalább két hónapra lenne szüksége, hogy értesítse az unióban élő 1 millió brit állampolgárt és időt adjon nekik a "bizonytalan státuszra" való felkészülésre.Az anyagot végül nem tárták a brit kormány elé, mert May miniszterelnök azzal volt elfoglalva, hogy elfogadtassa a parlamenttel a brexitet szabályozó kilépési egyezményt.A brit brexitminisztérium közben azt mondja: folytatódik a felkészülés a no-deal forgatókönyvre, de a belügyminiszter - Sajid Javid, az egyik pártvezér-aspiráns - azt állítja: a pénzügyminisztérium visszatartja a kialkudott pénzt, mert Philip Hammond pénzügyminiszter ellenzi az alku nélküli brexitet. Ő viszont arról beszél: már áprilisban átutalt félmillárd fontot és csodálkozik, hogy a belügy már el is költötte azt. A belügyi tárca riposztja az volt, hogy további 1 milliárdot kért a felkészülésre.