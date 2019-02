Kitörhet a csapdából Magyarország Orbán Viktor új programjával?

Az MNB elemzése szerint kulcsfontosságú a demográfiai fordulat megvalósulása ahhoz, hogy Magyarország elkerülje a közepes jövedelem csapdáját és sikeresen felzárkózzon a fejlett nyugati államokhoz. A kormány családtámogatási programja lefedi az MNB demográfiai javaslatainak egy részét, azonban az is látható, hogy rengeteg feladat áll a kabinet előtt, hogy tartósan javítsa a termékenységet.A kormány eltökélt célja a termékenység javítása, amire százmilliárdokat is hajlandó fordítani, így ha valóban megvalósul a bölcsődei hálózat fejlesztése és további kedvezményekben részesítik a családokat, akkor komoly esély van arra, hogy a gyermekvállalási hajlandóság rövid távon erősödjön. Azonban mint látható, egyrészt leginkább egyszeri segítségről van szó, nem arról, hogy a gyermeket vállalók tartósan jobban járnának, másrészt mindössze három évre korlátozódik a program időtartama. Így a termékenység tartós növekedése, a 2,1-es termékenységi arányszám tartós elérése ettől nem várható, hiszen nem látszik, hogy mitől maradna fent a(z esetleg) magasabb termékenység a program lezárása után.A családtámogatások hatékonyságát a kutatások szerint éppen a kiszámíthatóság adja, így azonban a most 16-17-18 évesek bizonyára nem fognak tudni belépni a programba, miközben folyamatosan jelennek meg olyan hírek (minimum 3 éves munkaviszony, csak a születendő gyermekekre vonatkozik a program, büntetőkamat fizetése, stb.), amelyek korlátozzák a belépés lehetőségeit és a csomag vonzerejét. Összességében tehát nagyrészt nem tartós népességnövelő lépésekről van szó (átmenetileg kap hitelt egy éppen adott kohorszba tartozó népesség), így limitált lehet a program hatása. Könnyen elképzelhető azonban, hogy ez a kormány részéről egy olyan pilot-projekt, amely a sikeresség esetén folytatódhat.Fontos látni, hogy Magyarország fejődését több más csapdahelyzet is korlátozza. A demográfiai folyamatokat a kivándorlás (agyelszívás) is rontja, emellett az alacsony hozzáadott érték, a vállalati dualitás (gyenge kkv-k, erős multik), valamint a humán tőke képzettsége és egészsége is komoly gondot jelent . Ezeken mind javítani kellene ahhoz, hogy Magyarország felzárkózzon. Sőt, az MNB a demográfia tekintetében is sokkal komplexebb lépéseket javasol a felzárkózáshoz, mint a most bejelentett intézkedések.