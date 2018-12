Kompokat bérel a brit kormány megállapodás nélküli Brexit esetére

A közlekedési minisztérium szóvivőjének szombati tájékoztatása szerint a tárca 107,7 millió font (több mint 38 milliárd forint) értékben a francia Brittany Ferries, a dán DFDS és a brit Seaborne Freight hajózási társaságokkal kötött szerződést havi félmillió tonna pótlólagos kapacitás biztosítására. Ez heti négyezer kamion szállítására elegendő pótkapacitást jelent.A minisztérium szerint a cél az, hogy ha a megállapodás nélküli Brexit miatt a legnagyobb forgalmú brit kompkikötőben, a délkelet-angliai Doverben fennakadások támadnának, legyen készenlétben elegendő kapacitás a forgalom átirányítására más nagy-britanniai kikötőkbe. A mentesítő kikötők között lehet Plymouth, Poole, Portsmouth és Southampton.A közlekedési tárca tájékoztatása szerint, ha Nagy-Britannia úgy távozik az Európai Unióból, hogy a Brexit feltételeiről szóló megállapodás nem lép érvénybe, és emiatt az uniós országok kiterjedtebb határforgalmi ellenőrzéseket kezdenek, az késleltetheti a "kritikus fontosságú" árucikkek behozatalát, emellett általánosságban is jelentős fennakadásokat okozhat a brit gazdaságban és a Dovert kiszolgáló úthálózat forgalmában.A brit kormány már korábban is adott ki figyelmeztetéseket a megállapodás nélküli Brexit esetén várható fennakadásokról. A brit egészségügyi miniszter, Matt Hancock a minap négyoldalas helyzetértékelést tett közzé, amely elsősorban a gyógyszerellátás szempontjából vizsgálta a megállapodás nélküli Brexit potenciális hatásait az áruforgalomra, de általános érvényű megállapításokat is tett.Hancock tanulmánya szerint nem lehet pontosan tudni, hogy az EU-ban maradó tagországok milyen határellenőrzési intézkedéseket tennének a Brexit-megállapodás életbe lépésének elmaradása esetén, de a brit kormány hatásvizsgálatai azt mutatják, hogy a lehetséges ellenőrzési intézkedések a két legforgalmasabb brit kikötő, Dover és a hozzá közeli Folkestone működését érinthetnék a legnagyobb mértékben, és az ebből eredő fennakadások akár hat hónapig is jelentősen korlátozhatnák e két kikötő kapacitásait.Nemrégiben a Bank of England kormányzója is arra hívta fel a figyelmet, hogy felfordulást okozhat a brit kikötők forgalmában, ha Nagy-Britannia szabályozatlan körülmények közepette lép ki az Európai Unióból.Mark Carney a londoni alsóház pénzügyi bizottságának e hónap elején tartott meghallgatásán kijelentette: a brit kikötők nincsenek felkészülve egy olyan forgatókönyvre, amelynek alapján nem sikerül életbe léptetni a Brexit feltételeiről szóló megállapodást, és emiatt az Európai Unióval folytatott brit kereskedelem a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályrendszere alapján folytatódik. Ez ugyanis vámok megjelenését és vámellenőrzések bevezetését jelentené a jelenleg vámmentes kétoldalú kereskedelemben. A brit jegybank vezetője szerint ugyanezek a tényezők szélsőséges esetben a nagy-britanniai élelmiszerárak 10 százalékos emelkedését is okozhatják.Dover és a szemközti, franciaországi Calais kikötője között évente 2,5 millió kamion fordul meg. A patinás Imperial College London egyetem nemrégiben elvégzett vizsgálata kimutatta, hogy ha a francia oldalon minden egyes teherjárművet csak négypercnyi vámvizsgálatnak vetnek alá, az a brit oldalon, a Dover kikötőjébe vezető autópályán csúcsidőben 47 kilométeres torlódást okozna.