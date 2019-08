Kormányalakítási tárgyalások kezdődnek Olaszországban

Giuseppe Conte kedd este nyújtotta be lemondását az államfőnek. Az új kormány megalakulásáig az államfő Contét bízta meg a folyó ügyek kezelésével. Giuseppe Conte képviseli az olasz kormányt a G7-es csoport szombaton kezdődő találkozóján is.Olasz politikai gyakorlat szerint az államfő egymás után fogadja a parlamenti csoportokat a legkisebbtől a legnagyobbig. Szerdán 16 órától Sergio Mattarella elsőként telefonon a volt államfővel, Giorgio Napolitanóval beszél, majd a szenátus és a képviselőház elnökét fogadja, utána pedig a pártküldöttségeket.Az első párt a Dél-tiroli Néppárt (Svp) lesz, majd a függetlenek képviselői következnek. Csütörtökön az Olasz Testvérek (FdI), a Hajrá Olaszország (FI), a Liga, a Demokrata Párt (PD) és végül a legnagyobb parlamenti erő, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) következik. A pártok delegációit politikai vezetőik, valamint frakcióvezetőik alkotják.A kétnaposra tervezett konzultáció során Mattarella felméri, hogy a római parlamentben felállítható-e egy újabb többség az eddigi M5S-Liga koalíció helyett.A 2018-as márciusi olasz parlamenti választásokon szerzett mandátumok alapján új többséget jelenleg az M5S és a balközép PD alakíthat. Az utóbbi napokban felerősödött az M5S-PD kormány lehetősége, de a két párt egyelőre még kölcsönösen kemény feltételeket diktál a közös kormányzáshoz. Azt sem tudni, ki vezethetné az M5S-PD kormányát: Nicola Zingaretti PD-főtitkár kizárta egy újabb Giuseppe Conte vezette kormány lehetőségét, valamint azt is, hogy az M5S vezetője, Luigi Di Maio legyen az új olasz kormányfő. Találgatások szerint Conte lehetne Olaszország biztosjelöltje az Európai Bizottságban.Parlamenti többség hiányában az államfő ideiglenes, szakértői vagy úgynevezett intézményes kormány felállítását javasolhatja a legsürgősebb intézkedések, elsősorban a költségvetési törvény megalkotására, amit előrehozott választások kiírása követhet.Jelenleg egyedül a Matteo Salvini vezette Liga akar az urnákhoz járulni, mivel a párt támogatottsága a felmérések szerint túllépi a 36 százalékot. Az M5S-t jelenleg 10 százalék alatt mérik. Elemzők emlékeztetnek, hogy a mostani olasz politikai válság egyik tétje a következő olasz államfő megválasztása is: nem mindegy ugyanis, hogy Mattarella 2021-es utódját egy M5S-PD többségű vagy egy jobboldali parlament választja meg.A Giuseppe Conte vezette kormány 2018 június elsején alakult meg, és 446 napig irányította Olaszországot. Ez volt - az olasz köztársaság 1946-os kikiáltása óta - a 65. olasz kormány.