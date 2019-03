Kritikus órák a Brexit-tárgyalásokon - Holnap nagy döntéssel indul a végjáték

Pénteken felkínálta az engedményt az EU

A brit félelmek szerint mivel ebből a tartalékmegoldásból csak közös döntéssel léphetne ki az Egyesült Királyság, ezért valójában időkorlát nélkül beleragadhatna az ország az EU-val a vámunióba (ez akkor történne meg, ha a brit feltételezések/félelmek szerint az EU nem engedné ki őket a vámunióból). Múlt pénteken azonban az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója, Michel Barnier arra tett javaslatot, hogy London egyoldalúan kiléphessen az ország egészére vonatkozó tartalékmegoldásból, amely így csak Észak-Írországban maradna érvényben. Ezt a megoldást azonban már korábban elutasította a londoni vezetés - mutat rá összefoglalójában az MTI.

Újabb nagy vereség küszöbén May

Ez lesz a menetrend

A fentiek szerint tehát ha közel változatlan szövegről szavaz kedd este a brit alsóház, akkor azt nagy eséllyel ismét elutasítja. Eztán a szerdai szavazáson várhatóan a no-deal Brexitet is elutasítja majd a többség, így csütörtökön a Brexit elhalasztásáról kellene szavazniuk. Korábbi brit és EU-s ígéretek szerint ez a halasztás legfeljebb csak néhány hónapos lenne (június végéig), hogy az Európai Parlament július 2-i alakuló ülésén már ne legyen tagja az EU-nak az Egyesült Királyság és így ne is kelljen EP-képviselőket választani az országban.

Közben az is lényeges, hogy március 21-22-én EU-csúcs lesz és a (brit) várakozások szerint ott még fontos fejlemények lehetnek a Brexit ügyében, akár az EU újabb engedményeket is tehet az e heti brit parlamenti szavazások eredménye tükrében. Fontos az is, hogy ezen az EU-csúcson kellene az állam- és kormányfőknek döntenie egyhangú szavazással arról, hogy elfogadják-e brit kérésre a Brexit elhalasztását, illetve esetlegesen milyen feltételeket társítanak a halasztáshoz.

Theresa May szóvivője ma is azt ígérte meg, hogy holnap, március 12-én újra a brit alsóház elé viszi a kormányfő "ügydöntő" szavazásra a tavaly novemberben összehozott Brexit-megállapodás módosított verzióját, deEnnek lényege, hogy ha a brit parlament által elfogadott megállapodással távozik az Egyesült Királyság az EU-ból, akkor a távozás után egy legfeljebb 21 hónapos, 2020 végéig tartó átmeneti időszak lép hatályba, amely alatt lenne idő kitárgyalni a 2020 vége utáni időszakra vonatkozóan a zavartalan északír-ír határátlépési feltételeket, illetve a 2020 utáni uniós-brit kereskedelmi feltételeket is. Ha viszont ez az átmeneti idő nem lenne elegendő, akkor aktiválni kellene az időkorlát nélküli északír-ír tartalékmegoldást, amelynek értelmében az Egyesült Királyság egésze vámuniós viszonyrendszerben maradna az EU-val, Észak-Írországban pedig érvényben maradnának az unió egységes belső piacának egyes szabályai is., amelyen az 1998-as nagypénteki egyezmény óta szabad (ellenőrzés nélküli) a határátlépés.Barnier ezek után hétfőn alig burkolt utalást tett arra, hogy Brüsszel részéről befejezettnek tekintik a tárgyalásokat, most már London térfelén pattog a labda, hogy az eddig felkínált, az északír-ír tartalékmegoldást tisztázó jogi szöveggel együtt fogadja el, vagy utasítsa el a brit parlament alsóháza a Brexit-megállapodást.Hétfőn egyébként Theresa May brit miniszterelnök londoni hivatalának szóvivőjeEgyúttal azt hangsúlyozta, hogy May nem halasztja el a keddig ígért fontos szavazást, noha pártján belül is erős nyomás helyeződik rá, hogy tegyen így.Ha tehát a keddi újabb "ügydöntő" parlamenti szavazásra csak az eddig ismert elemeket tudja bevinni May (Brexit-megállapodás, ahhoz kapcsolódó uniós államfői/miniszterelnöki tisztázó politikai szándéknyilatkozat és állásfoglalás), akkora január 230 fős vereség után (ennyivel többen utasították el a megállapodást, mint amennyien támogatták).Ugyanerre a nagy vereség lehetőségére figyelmeztettek a hétvégén az északír unionisták, illetve a kormányzó Konzervatív Párt euroszkeptikus szárnyának vezetői.Írásba azonban eddig nem adtak olyan jogi relevanciával bíró kiegészítéseket, amelyeket a brit kormány illetékesei követeltek, igaz utóbbiak túl messzire mentek volna a tavaly novemberi megállapodás keretrendszerétől (amit pedig az EU vezetői nem akartak újratárgyalni). A brit kérések az időkorlátos tartalékmegoldást szorgalmazták, illetve azt, hogy abból egyoldalúan is kiléphessen az egész Egyesült Királyság, de ezekbe nem ment bele az EU.Theresa May nemrégiben bejelentette, hogy ha a ház kedden újból elveti a Brexit-egyezményt, a kormány szerdán azt a kérdést terjeszti be szavazásra, hogy a parlament hozzájárul-e a megállapodás nélküli, rendezetlen kilépéshez. Ha az alsóház a megállapodást és a megállapodás nélküli Brexitet egyaránt elutasítja, a kormány csütörtökön lehetővé teszi a képviselőknek a szavazást arról, hogy London kérje-e az EU-tól a kilépés március 29-i határidejének elhalasztását.Ezt a 2-3 hónapos halasztást az ország részben arra használná fel, hogy a Brexit utáni időszakra szükséges törvényeket meg tudja szavaztatni a parlamenttel, illetve akár arra is, hogy a belpolitikai hangulat függvényébenA legnagyobb ellenzéki párt már egyre nyíltabban támogatja a második népszavazást (ha a kormány megbuktatását nem tudja elérni).Az Eurasia Group nevű globális politikai-gazdasági kockázatelemző csoport londoni kutatóműhelyének szakértői a keddi szavazásra és a további Brexit-menetrendre összeállított előrejelzésükben közölték: a Brexit-megállapodás újbóli elvetésére számítanak, és ebben az esetben elkerülhetetlennek tartják, hogy az alsóház elveti a megállapodás nélküli Brexitet is, utána pedig megszavazza a Brexit-határidő kiterjesztését.Az Eurasia elemzői szerint ha a kilépési egyezményt az alsóház a januárihoz hasonló, 200 fősnél nagyobb többséggel utasítja el ismét,- emlékeztet az MTI.és akár utat is nyithat a fent már vázolt második népszavazási, vagy akár az előrehozott választásokkal kapcsolatos kezdeményezéseknek is.