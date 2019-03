Különösen izgalmas órák jönnek, jön a kritikus Brexit-szavazás

Máshogy ennek nem is lenne értelme: június végéig nem lehet új megállapodást a tető alá hozni, tehát ha konkrétumok nélkül, csak a csodára várva egyezne bele az EU a Brexit kisebb halasztásába, saját magát lőné lábon, hiszen vészesen közeleg az Európai Parlament választása, majd az uniós hétéves költségvetés kialakítása - egyik esetben sem mindegy, hogy az Egyesült Királyság az unió része marad-e vagy sem.

Ugyanakkor még a "hard Brexiterek" teljes átállása is kevés lehet az elfogadáshoz.

Theresa May miniszterelnök már a beterjesztés ismertetése előtt közölte: ilyen rövid idejű, technikai jellegű halasztásra csak akkor van mód, ha a Brexit-megállapodást a képviselők elfogadják.

A kabinet jelezte, hogy rövid idejű, legfeljebb június végéig terjedő, technikai jellegű halasztás uniós jóváhagyására csak akkor lát esélyt, ha a törvényhozók jövő szerdáig - vagyis még az Európai Unió jövő héten esedékes csúcstalálkozójának kezdete előtt - elfogadják a Brexit feltételrendszeréről szóló, eddig kétszer elutasított megállapodást.Egyelőre nem ismert, hogy a kormány mikor terjeszti harmadszor is a ház elé a Brexit-egyezményt., hiszen a keményvonalas Brexit-pártiak elvesztették kedvenc forgatókönyvüket, a megállapodás nélküli kilépés lehetőségét. Innentől - ha tényleg kilépést akarnak - nem nagyon látszik más megoldás, mint a May-féle alku elfogadása.Ezt a fordulatot egyébként az hozta el, hogy a megállapodás nélküli Brexit elutasítása nem a kormány javaslata alapján történt meg (az csak arról szólt volna, hogy az Egyesült Királyság a Brexit március 29-i határnapján nem léphet ki megállapodás nélkül az EU-ból), hanem egy olyan módosító indítvány formájában, amely azt kezdeményezte, hogy a parlament meghatározatlan időre mondja ki a megállapodás nélküli Brexit tilalmát. Ezt fogadták el a képviselők a szerda esti szavazáson csekély többséggel, 312:308 arányban.Ezután szavaztak a kormány immár módosított indítványáról, amelyet megváltoztatott formájában - vagyis annak kimondásával, hogy az Egyesült Királyság semmikor, semmilyen körülmények között nem léphet ki megállapodás nélkül az EU-ból - az alsóház 321:278 arányban elfogadott.A végszavazás előtt teljes zűrzavar alakult ki a parlamentben, a kormány ugyanis saját, módosított indítványának leszavazására utasította a konzervatív frakció tagjait (akiknek előtte a módosítók megszavazásánál még szabad kezet adott), de számos tory képviselő - köztük több kabinettag - dacolt ezzel az utasítással, és vagy megszavazta a módosított formájú indítványt, vagy tartózkodott.A mai indítvány pontosan úgy fogalmaz, hogy ha az alsóház egy héten belül, vagyis március 20-áig - az EU-csúcs kezdete előtti nap végéig - elfogadja a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét tartalmazó megállapodást, London a Brexit egyszeri, június 30-áig terjedő elhalasztását fogja kérni az Európai Uniótól, annak érdekében, hogy legyen idő a kilépéshez szükséges jogszabálytervezetek törvénybe iktatására.May szerint a háznak meg kell értenie, hogy ha továbbra sem támogatja a Brexit-feltételekről szóló egyezséget - amelyet a törvényhozók először januárban, majd kedd este ismét elutasítottak -, akkor a Brexit sokkal hosszabb idejű halasztására lesz szükség, különös tekintettel arra is, hogy a képviselők nem hajlandók elfogadni a megállapodás nélküli kilépés lehetőségét sem a március 29-i határnapon.A brit miniszterelnök szerint ebben az esetben az Egyesült Királyságnak nyilvánvalóan részt kellene vennie a május végén esedékes európai parlamenti választásokon.A Brexit halasztásának kezdeményezéséről szóló kormányzati beterjesztésben is szerepel, hogy ha az alsóház március 20-áig nem fogadja el az EU-val elért Brexit-megállapodást, akkor az Európai Tanács a jövő heti csúcsértekezleten a kilépés bármiféle halasztásának jóváhagyása fejében nagy valószínűséggel egyértelmű választ követel majd arra a kérdésre, hogy a Brexit-határidő kiterjesztése milyen célt szolgálna, nem utolsósorban annak eldöntésére, hogy egyáltalán milyen időtartamú halasztásról lehet szó.A kormány beterjesztése is hangsúlyozza, hogy ha a halasztás túlterjed június végén, akkor az Egyesült Királyságnak részt kellene vennie a májusi európai parlamenti választásokon.