Küszöbön az összeomlás: Törökország lehet a következő Venezuela

Habár a török gazdaság sokkal diverzifikáltabb, mint Venezuela olajfüggő gazdasága, Törökország most nagyon hasonló politikai hibákat követ el, mint amilyeneket a latin-amerikai ország vezetése tett. Mindezek miatt Erdogan azt kockáztatja, hogy Törökország abba a helyzetbe kerül, mint amiben Venezuela is van, ahol elszabadult az infláció, vagyis gyakorlatilag semmit sem ér a fizetés, folyamatos áruhiány van, és emberek milliói menekülnek el az országból.Erdogan elnökké választása után autoriter rezsimet igyekszik kiépíteni, amelynek keretében rokonait teszi meg vezető pozíciókba, felszámolja az általa "gülenistának" tekintett ellenzékiek tevékenységét, bebörtönöz embereket, és Amerika szankciókat vetett ki Törökországra. Az országban árfolyamválság alakult ki tavaly, kétszámjegyű infláció csökkenti a fizetések vásárlóerejét, miközben Erdogan teljesen át akarja venni a hatalmat a gazdaság felett. Ennek egyik állomása, hogy a hétvégén kirúgta a jegybank vezetőjét , Murat Cetinkayát, amiért nem csökkentette a kamatokat. Erdogan lépése után újra esett a török líra.Jan Dehn, az Ashmore feltörekvő piacokkal foglalkozó vezető elemzője szerint Erdogan politikájának következő logikus lépése a tőkekorlátozás és az államosítás. Ebben a makrogazdasági helyzetben a magánszektor nem tudja megvédeni a tulajdonát, amelynek következtében menekülőre fogják az országból.Dehn szerint azért is valósulhat meg ez a forgatókönyv, mert nagyon nagy politikai költséggel járna, ha Erdogan megfordulna a jelenlegi úton. Mindazonáltal minél tovább folytatja a heterodox politikát, annál közelebb kerül az ország a válsághoz. Erdogan nem kezeli a gazdaság mélyén meghúzódó problémákat, hanem azok tüneteire koncentrál, mint amilyen az infláció, a lassú növekedés vagy a lassuló beruházások - utalt Dehn a központi bankot ért támadásokra. Szerinte a problémákat a makrogazdasági politikai mellett a rossz külpolitika is okozza, amelyben változást kellene elérni.A kormányzat mindig másokat okol maga helyett a problémák miatt, mert ez politikailag működik, de a befektetőket és a cégeket aggasztja, hogy Erdogannak még több és több bűnbak kell, amikor a gazdasági helyzet rosszabbá válik. Amikor ez már látszik, akkor a befektetők lépéseket tesznek, hogy megvédjék vagyonukat, ennek eredményeképp tőkekiáramlást láthatunk, és bekövetkezik a befektetések visszaesése. Dehn szerint a helyzetben jöhet majd a tőkekorlátozás és az államosítás. A kormányzatnak nem lesz finanszírozása, nem lesz növekedés, és jöhet a válság.