Küzd az összeomlás ellen a nagyhatalom - Az egész világot magával ránthatja

Eljött a pillanat, amikor a nagy kínai krízisre figyelmeztető próféciák végre valóra válnak?

Paul Krugman véleménycikkét egy kis önkritikával kezdi, ugyanis több mint hét évvel ezelőtt ő maga is azon szakértők közé tartozott, akik egy kínai gazdasági krízis kibontakozására figyelmeztettek, ami aztán azóta sem következett be. Most azonban a tavalyi év második felében megjelent gazdasági mutatókon látszik, hogy valóban bajban van a világ második legnagyobb gazdasága.- teszi fel a kérdést Krugman, majd aztán gyorsan meg is válaszolja, hogy őszintén szólva fogalma sincs.Azért nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert a kínai vezetés a múltban már többször is bebizonyította, hogy bármire képes a gyengélkedő gazdaság megsegítése érdekében. Nehéz megmondani, hogy ez miért lenne most másképp. Mindenesetre most, hogy a gazdasági problémák kezdenek felszínre törni, a szakértő aktuálisnak találta összefoglalni, hogy miért is aggódik Kína miatt.Az alapvető problémát a gazdaság elképesztő egyensúlytalansága okozza, ugyanis extrém magas beruházási ráta jellemzi, miközben a belső fogyasztás ennek a közelébe sem ér. Korábban (a 2000-es évek végéig) a túlkapacitásból származó többletet export formájában a világ többi része felé továbbította, ennek a korszaknak azonban a 2010-es években vége lett.Az alábbi ábrán látszik, hogy miközben a kínai beruházási ráta GDP-arányos értéke (bár az elmúlt években jelentősen mérséklődött) még mindig nagyon magas, ehhez képest viszont a folyó fizetési mérleg többlete (a külkereskedelmi többlet csökkenése miatt) sokkal látványosabban visszaesett.Az elképesztő mennyiségű hitellel kitömött (állami) vállalati szektor romló jövedelmezősége komoly kockázatot jelent fizetőképességükre, ezen keresztül pedig az egész pénzügyi rendszerre nézve.

Egyrészt a kínai gazdaság technológiai fejlettség szempontjából megközelítette a nyugati országokét, vagyis további gyors felzárkózásra már nem igazán van tér.

Másrészt az "egy család egy gyerek" demográfiai politika következtében a munkaképes korú lakosság száma az utóbbi években csökkenni kezdett, vagyis a gazdaságba bevonható emberi erőforrás egyre szűkösebbé válik.

Krugman hozzáteszi, hogy a nagyon magas beruházási ráta egy gyorsan növekvő gazdaságban hosszabb ideig is fenntartható, az elmúlt évtizedekben pedig ez meg is valósult Kínában. Azonban az ország növekedési potenciálja csökkenő tendenciát mutat, több okból is.

Vagyis, ha Kína gazdasága megroppanna, emiatt pedig a belső kereslet is hirtelen visszaesne, az a külkereskedelmi kapcsolatokon keresztül súlyos csapást mérne a többi országra, különösen a nyersanyag-exportőr országokra.

Másképp fogalmazva: Trumpon és a Brexiten kívül is vannak rémisztő dolgok a világban.

Ezek alapján a 40% feletti GDP-arányos beruházási rátát nem lehet fenntartani, Kínának a fogyasztás által hajtott növekedési modellre kell átállnia. Bár ez a kínai vezetés hivatalos céljaiban is szerepel, a gazdasági szerkezetváltás nem történik elég gyorsan, ráadásul a kormány ahelyett, hogy az állami vállalatok profitjából többet csatornázna át a lakosság irányába, inkább újabb hitelekkel tömi ki őket, ösztönözve a további beruházásokat - fogalmaz Krugman.Ugyanakkor ismét hangsúlyozza véleménycikkében, hogy 2011-ben sokan tévesen jósolták Kína megroppanását, ezt a lehetőséget pedig most sem lehet kizárni.Mindenesetre nem árt tisztában lenni azzal sem, hogy ha mégis bekövetkezne a legrosszabb, akkor az egész világgazdaság bajba kerülne. Kína a világ GDP-jéhez viszonyított importja közel ötszörösére nőtt két évtized alatt, az Egyesült Államok után (2,9 ezer milliárd dollár) így már a legtöbbet importálja (2,2 ezer milliárd dollár) az egész világon.- zárja bejegyzését Krugman.