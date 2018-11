Rendkívüli kedvezményekkel vehetik vissza ingatlanjukat a bajba jutottak

Ha az ingatlan jelenlegi bérlője vásárolna, az ingatlan vételára (a kiindulási alap) a NET által az ingatlanért 1-5 éve fizetett vételárnak megfelelő összeg lesz, így tehát a mostani piaci áraknál jóval alacsonyabb ár egyösszegű kifizetésével tudna újra visszakerülni a tulajdonosi pozícióba a korábban bajba jutott devizahiteles.

Mindez tehát azt jelenti, hogy azt az áremelkedést, ami az ingatlanok NET általi megvásárlása óta bekövetkezett az ingatlanpiacon, még részben sem érvényesítené az adóssal szemben a NET. Igaz a megvásárlás óta kifizetett bérleti díjat időközben megkapta már az állam, mint egyfajta hozamot.

Éppen ez, a NET általi megvásárlás óta bérleti díjként már kifizetett összeg, lesz a kedvezmény egyik fontos forrása, ami tehát csökkenti az ingatlan visszavásárlásának tényleges árát. A szabály szerint ugyanis az egyösszegű visszavásárlás során a vételárat csökkentené a bérlő által korábban megfizetett bérleti díj összege, kamat nem növeli azt, és további kedvezmények igénybevételére is lehetőség nyílna.

A tervezet szerint a NET a jogosult kérelmére az adásvételi szerződés megkötését követő öt évig terjedő időszakra, a kedvezmény mértékének megfelelő összeg erejéig az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése mellett kedvezményt biztosít a vételár összegéből.

Ez a kedvezmény attól függne, hogy hol helyezkedik el az ingatlan: ha Budapesten, a főváros agglomerációjában vagy megyei jogú városban helyezkedik el, akkor a kedvezmény mértéke 15%, más vidéki városban 25% százalék, egyéb településen 35% lehet. Öt év alatt tehát ezt a kedvezményt még ki kellene fizetni ahhoz, hogy a jelzálog lekerüljön az ingatlan széljegyéről.

Azon bérlőknek, akik nem tudnak élni az egyösszegű visszavásárlás lehetőségével, hosszú távú részletfizetést ajánlanak fel: a NET a részlet havi összegét a fizetett lakbérnek megfelelő összeg alapulvételével határozza meg, de a részletek megfizetésének határideje nem haladhatja meg a 360 hónapot, vagyis a harminc évet.

Ez esetben a vételár megfizetéséig a teljes összegre az állam javára jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be.

Az ingatlanok kedvezményes megvásárlására vonatkozó ajánlat a NET csaknem 36 ezer ügyfeléből mintegy 32 ezer, határozatlan időre szóló szerződéssel rendelkező ügyfelet érinthet.

Azt már a parlamentnek benyújtott törvényjavaslatból eddig is ismertük , hogy a bajba jutott devizahitelesektől a NET által megvásárolt ingatlanokat az eddigi bérlőjük kedvezményesen visszavásárolhatja, de azt nem, hogy ez a kedvezményrendszer hogyan néz majd ki. Most ennek a készülő végrehajtási rendeletnek a részleteit küldte el a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter sajtóosztálya a lapnak.A cikk keretes írása jelzi, hogy a mostani bérlőkSőt az is benne van, hogy Fónagy János, a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár tegnap a parlamentben jelezte: az állam a tulajdonában maradó üres ingatlanokat felajánlja szolgálati lakásként az egészségügyi ágazatnak. Ha az ingatlanra e célból sincs szükség, akkor eladják vagy az önkormányzatnak adják ingyenesen.