Mikor lesz egyszámjegyű az szja? 2017.11.16 15:16 Nem várható, hogy jövőre egyszámjegyű lesz az szja kulcsa, ehhez egyszerre több feltétlenek kellene teljesülnie. De az ezzel kapcsolatos terv továbbra is a kormány asztalán van. Most az ország számára a legfontosabb az adósság csökkentése, a költségvetési hiány kordában tartása, illetve a növekedés erősítése - mondja Lázár. Szerinte a 2018-as költségvetés elkészült a munkaadókkal egyeztetve, ahhoz tartják most magukat, az NGM szerint nincs szükség további adócsökkentésre.

Ezért optimista a kormány a növekedést tekintve 2017.11.16 15:05 A harmadik negyedévben az autóiparban volt egy szokásos visszaesés, emellett az uniós források, a beruházások és a lakásépítések pörgethetik fel a negyedik negyedévben a magyar gazdaságot - mondja Lázár János azzal kapcsolatban, hogy mitől teljesülhet a 4,1%-os éves növekedési cél. Emellett kiemelte, hogy a KSH az utóbbi évek növekedési ütemét is rendre felülvizsgálta

Lázár is gratulál Tállainak 2017.11.16 14:51 Tállai András teljesen helyesen járt el, amikor megkérdezte, miért kerül náluk többe a benzin, mint máshol - mondja Lázár János. Szerinte a probléma az, hogy az üzemanyagok kiskereskedelme kiskereskedők kezében van, akik eltérő árréssel dolgoznak. Így hasonló esetben ő személy szerint nem a Molhoz, hanem az adott kutat üzemeltető kiskereskedőhöz fordulna, de alapvetően helyesnek tartja a lépést. Szerinte "egy egyéni képviselőnek kutya kötelessége" ilyen esetben közbenjárni.

Brüsszelbe utazik hamarosan Lázár 2017.11.16 14:46 Hamarosan Brüsszelbe utazok tárgyalni, ahol szóba kerül például az is, hogy Magyarország kifizeti a forrást a pályázatok nyerteseinek, és utána hogyan számol el Brüsszellel. Itt fontos és lényeges változásokat tervezünk december közepéig. Emellett szóba kerülnek a Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárások, illetve atomenergiával kapcsolatos kérdések.

Ki dönt a paksi hitelről? 2017.11.16 14:25 A paksi hitellel kapcsolatban a kormány azt a megbízást adta az ÁKK-nak, hogy mindig a legkedvezőbb finanszírozási lehetőséget vegye figyelembe. Kimondottan prioritás, hogy a lehívott hitelt minél hamarabb vissza is fizessük, de ezt mindig az adott pillanatban döntik majd el - mondja a miniszter. Lázár szerint jelen pillanatban a kamatszintek mellett megéri azonnal visszatörleszteni a lehívásra kerülő összeget. Elmondása szerint az orosz hitel legfontosabb előnye éppen az azonnali visszafizethetőség és előtörleszthetőség. Más forrásokat is megvizsgáltak a hitelszerződés aláírása előtt, de arra jutottak, hogy nem célszerű egy ekkora összeget 30 évre egyösszegben felvenni hitelként. Most a gyakorlatban a visszafizetés úgy működik, hogy az egyes részletek lehívása után mindig 60 napja van az ÁKK-nak arra, hogy eldöntse, visszafizetjük-e az összeget vagy sem.

Elszánt a kormány a ferihegyi gyorsvasúttal kapcsolatban 2017.11.16 14:20 Hozott már a kormány egy elvi döntést Budapest és Ferihegy kötöttpályás közlekedésének fejlesztéséről egy gyorsvasúttal, ez fontos lenne a repülőtér fejlesztése miatt is. A nyomvonalról is született már egy döntés, mely szerint a vasútnak be kell mennie a repülőtérre. A kérdés, hogy a források hogyan alakulnak, a kormány elkötelezett, hogy ha nem lesz erre uniós forrás, akkor saját erőből is meg kell valósítani, ez az egyik fontos közelkedésfejlesztési prioritás a következő négy évben.

Már 1,3 millió válaszlevelet kapott a kormány 2017.11.16 14:14 1 millió 295 ezer ember küldte vissza csütörtök délelőttig a nemzeti konzultáció kérdőívét, ez a korábbi konzultációkhoz képest is kiemelkedő - véli a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Kiállunk a lengyelek mellett 2017.11.16 14:06 Lengyelországgal szemben a hetes cikkely szerinti eljárás megindítását kezdeményezte az Európai Parlament, a magyar kormány szerint azonban ennek az eljárásnak a megindításáról "szó sem lehet", semmilyen Lengyelországgal szembeni szankciót nem támogatunk. Lázár szerint az Európai Parlament átlépett egy hastárt, megtámadta egy tagállam szuverenitását, ezért a magyar kormány kész mindent megtenni, hogy megvédje Lengyelországot.

Nem kapunk pénzt a kerítésre Brüsszelből 2017.11.16 14:03 Nem tartja indokoltnak Magyarország támogatását az Európai Bizottság a migrációs költségekkel kapcsolatban - jelenti be Lázár. Elmondása szerint ezzel kapcsolatban a migrációs biztos írt levelet a magyar belügyminiszternek. Korábban a magyar kormány a menekültválsággal kapcsolatos költségek felének megtérítését kérte Brüsszeltől, ezt utasították most el. Ez az európai kultúrához méltatlan, hogy megfosztanak minket a támogatási lehetőségektől - mondja Lázár, aki hozzátette, hogy a kormány megdöbbent a brüsszeli válaszon.

Berágott a kormány az amerikaiakra 2017.11.16 14:00 Szövetségesek között teljesen szokatlan lépésnek tekintjük, és értetlenül áll előtte a kormány - reagált a miniszter arra a pályázatra, mely szerint az amerikai nagykövetség a független vidéki sajtót támogatná. Szerinte ezt akár a választási kampányba való beavatkozásként is értékelhetjük.

Részletek az Európa-Kína csúcsról 2017.11.16 13:58 Kína és Közép-Európa közti csúcs házigazdája lesz Budapest november 26-27-én, emiatt a kínai miniszterelnök hazánkba látogat - mondja Lázár. Az esemény ténye eddig is ismert volt, viszont a konkrét dátum és a kínai kormányfő részvétele most vált nyilvánossá. Szerinte ez azért fontos, mert Kína súlya a világban egyre növekszik, ez pedig a régió országai számára is lehetőséget kínál. A Budapest-Belgrád vasútvonal építésének elindítását az eseményen közösen jelentheti be a magyar és a kínai fél, az ezzel kapcsolatos közbeszerzéseket a hónap végéig ki kell írni - teszi hozzá a miniszter.

"Álhír az uniós támogatások akadozása" 2017.11.16 13:51 Lázár emlékeztet, hogy a kormány teljesítette az uniós források kiírására és kifizetésére vonatkozó vállalásait. (Azt, hogy a kormány sikeresen előfinanszírozza a forrásokat, eddig is lehetett tudni, a probléma a hírek szerint nem ezzel, hanem a brüsszeli utólagos finanszírozással lehet.) Lázár szerint vannak ugyan viták, de nincs semmi rendkívüli esemény a vizsgálatok ügyében. A jövő héten Brüsszelből érkező auditori vizsgálat elé áll a kormány, úgy gondolják, hogy az EU-pénzek elosztása terén minden hazai és uniós jogszabálynak megfelelőek a rendszerek. Szavai szerint az EU-s kasszát nem fenyegeti semmilyen más veszély, csak az, hogy elfogy a pénz, azaz, hogy a 7 évre szóló keretet 2018-2019-ben ki is fogják fizetni teljes egészében fizetni. A magyar hatóságok és az Európai Bizottság illetékesei közötti kapcsolatot úgy írta le: "beautiful friendship" (csodálatos barátság), és azt is hozzátette: kifejezetten korrekt eljárást tapasztaltak eddig a Bizottság részéről a vizsgálatok során.

A kormány egyre jobb gazdasági képet lát 2017.11.16 13:42 Áttekintettük az ország gazdasági helyzetét, ami egyre jobban néz ki -mondja Lázár, felidézve a friss GDP-adatot. A növekedésünk meghaladja az uniós átlagot. A kormány úgy látja, hogy az előrejelzése visszafogott. (A 4,1%-os GDP-növekedés azért valószínűleg nem jön össze.) Az év hátralévő részében is dinamikus bővülést vár a kormány. A munkanélküliségi ráta is mélyen van, az unió egyik legjobb adata a miénk, mondja Lázár. (Közmunkásokkal együtt számolva az uniós átlag körüli érték adódik.) 2019-ben 70% alatt lesz az államadósság. A hitelminősítők emellett a külső államadósság csökkenését értékelték. Ha csökken az államadósság, nő a függetlenség, nő a mozgástér Az idén lesz nyugdíjprémium, és megkezdődik a 10 ezer forintos Erzsébet-utalvány postai kikézbesítésének előkészítése. (Ezek szerint ezúttal nem merült fel a köztisztviselőkkel való kikézbesítés tavaly dugába dőlt ötlete.)