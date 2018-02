Lázár: döntött a kormány a CSOK gyorsításáról 2018.02.01 14:42

Bevezeti a kormány a CSOK-igényléskor a nyilatkozati elvet a dokumentumok benyújtása helyett és ez majd gyorsítja az igénylés menetét, a Bankszövetséggel való együttműködést pedig nem rúgja fel a kormány, bár erre is volt a tegnapi kormányülésen javaslat - lényegében ezt jelentette be a témában Lázár.

A miniszter jelezte, hogy eddig 64 ezer CSOK-igénylés történt meg, 177 milliárd forint összegben, amelynek nagyobb része, 100 milliárd forint, új lakásépítésére, vagy vásárlására megy el. A nyilatkozati elv bevezetése azt jelenti, hogy nem a dokumentumokat kell benyújtani, hanem elegendő nyilatkozni például a születés, illetve a házasság időpontjáról, válás esetén pedig a jogerős bírósági döntés időpontjáról, építkezés esetén pedig szintén az idejéről. Egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb lesz így az ügyintézés, amit az is segít Lázár szerint, hogy a bankokat is gyorsabb ügyintézésre kötelezik: lakásvásárlás esetén a kérelem befogadásától számítva 30 napon belül, építkezés esetén pedig 60 napon belül kell meghozniuk a döntést a bankoknak.

A miniszter hozzátette: a kormány nem akarja a Bankszövetséggel való együttműködést felmondani a CSOK ügyintézése során, bár elárulta: ez is felmerült a tegnapi ülésen. Hozzátette: ő ezt nem tartja indokoltnak, így most az a döntés, hogy a pénzintézetek is dolgozzanak gyorsabban. A nyilatkozati elv bevezetése pedig azt is jelenti, hogy az állam bizalommal befogadja a kérelmeket, de a tegnapi kormányülésen azt is eldöntötték, hogy a NAV ellenőrizheti a kérelmeket és aki hazudik, vagy becsapja az államot, azoknál a NAV fog eljárni ezekben a CSOK-os ügyekben. Lázár jelzése szerint egyébként az eddigi dokumentum-benyújtási módszer időszakában a 64 ezer ügyből csak 800 esetben merült fel a visszaélés gyanúja, így tehát ez nem jellemző magatartás.