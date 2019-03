Lecserélhetik a Honvédség Gripenjeit

2026-ban jár le a Gripenekre kötött lízingszerződés, így a vadászgépek hivatalosan is a Honvédség tulajdonába kerülnek majd, addigra azonban már korszerűtlennek számítanak majd a 4+-generációs katonai repülőgépek.Az említett források szerint előfordulhat, hogy ötödik generációs gépekre cserélik majd a Honvédség vadászgépeit, ilyeneket egyelőre még csak az Egyesült Államok (F-22, F-35), Oroszország (Szu-57) és Kína (J-20, J-31) gyártott, bár fejlesztés alatt állnak ötödik generációs repülőgép-projektek többek közt Japánban, Indiában, Svédországban és Törökországban is.Könnyen lehet egyébként, hogy mire a Gripenek lízingszerződése lejár, már hatodik generációs vadászrepülők is rendszerben lesznek; ilyeneken többek közt Oroszország, az Egyesült Államok és EU-s vállalatok is dolgoznak.

Egy amerikai F-35-ös, az egyik lehetséges jelölt a Gripenek cseréjére. Fotó: Shutterstock

A svéd SAAB által gyártott JAS 39-esek 2006-2007-ben kerültek a Honvédség kötelékébe egy 2001-es szerződés alapján, az eredetileg tíz éves lízingszerződés meghosszabbításáról 2012-ben kezdett el tárgyalni a kormány. Mint ismert, az 1993-ban Oroszországtól vásárolt MiG-29-eseket váltották, 14 Gripent állított hadrendbe a Magyar Légierő.

Egy magyar Gripen. Fotó: Shutterstock