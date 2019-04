Leminősíthetik Nagy-Britanniát, ha nő a rendezetlen Brexit esélye

A cég közölte, leminősítheti Nagy-Britanniát abban az esetben, ha a rendezetlen körülmények között végbemenő Brexit egyre bizonyosabb forgatókönyvvé válik.

A Fitch Ratings és a Standard & Poor's egyaránt péntek éjjel ismertette Londonban a brit szuverén besorolások időszaki felülvizsgálatának eredményét. A Fitch Ratings közölte: a felülvizsgálat után is negatív előjelű minősítési megfigyelés alatt tartja a hosszú távú brit államadósság-kötelezettségek "AA" szintű besorolását.Indoklásában a cég kiemelte azt a véleményét, hogy jóllehet a brit parlamentben a képviselők többsége a megállapodás nélküli Brexit elkerülését szeretné, a brit politika továbbra is ingatag, és ez akár akaratlanul is elvezethet a súlyos gazdasági felfordulás kockázatával járó rendezetlen kilépéshez.A Fitch előrejelzése szerint a brit hazai össztermék (GDP) az idén 1,2 százalékkal, jövőre 1,7 százalékkal növekedhet, de a hitelminősítő hangsúlyozza: ezek a prognózisok is arra a feltételezésre alapulnak, hogy az EU-tagság megszűnése nyomán rendezett lesz az áttérés az EU-val kialakítandó új gazdasági és kereskedelmi viszonyrendszerre. A cég számításai szerint a megállapodás nélküli Brexit hozzávetőleg 3 százalékos GDP-veszteséghez vezetne kétévi időtávlatban a szabályozott kilépésre kidolgozott alapeseti előrejelzéshez képest.Pénteken a Standard & Poor's is vizsgálta az általa szintén "AA" szinten nyilvántartott brit államadósság-besorolást, és közölte, hogy érvényben tartja az osztályzat negatív kilátását. Ehhez fűzött, péntek éjjel Londonban ismertetett indoklásában az S&P kiemelte: az osztályzatot terhelő negatív kilátás annak a kockázatát tükrözi, hogy a brit áru- és szolgáltatásexport elveszítheti fő európai piacait, a külső finanszírozás szűkülhet, vagy a font globális tartalékvaluta-státusa nyomás alá kerülhet.A Standard & Poor's szerint rendezetlen kilépés esetén eróziónak indulhat a brit gazdaság munkaerő- és tőkevonzó képessége, és e forgatókönyv a font tartalékvaluta-szerepét is kikezdheti.Az S&P kiemeli, hogy a brit folyómérleg-egyenleg hiánya tavaly megközelítette a 110 milliárd dollárt, és ez a világ második legmagasabb nominális folyó deficitje volt az Egyesült Államoké után. A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy ez a folyómérleg-hiány jelentős külföldi finanszírozást igényel.A cég közölte, hogy a rendezett kilépést feltételező alapeseti előrejelzése is mindössze 1,1 százalékos idei brit GDP-növekedést valószínűsít. Az S&P a 2020-2022-es időszakra is csak 1,5 százalékos éves átlagos reálnövekedést vár a brit gazdaságban.