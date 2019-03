Lemondott a finn kormány

A Sipilä-kormány egyik nagy ígérete volt egy átfogó szociális és egészségügyi reform (Sote) végrehajtása a jelenlegi kormányzati ciklusban. Az átfogó - alkotmánymódosítással járó - törvénycsomag, ma reggel került volna a parlament Alkotmányügyi Bizottsága elé. Mivel a pártok számos részkérdést illetően nem tudtak megegyezni, az ülést törölték, és ezzel végleg megszűnt annak esélye, hogy a reformcsomag még a választások előtt átmenjen a parlamenten.Finnországban április 14-én parlamenti választásokat tartanak. Már be is jelentették, hogy a tervezett menetrendet a kormány lemondása nem befolyásolja, a Sipilä-kabinet ügyvivő kormányként hivatalban marad. Az eredeti tervek szerint a kormány egyébként is csak március közepéig dolgozott volna, de épp a Sote miatt próbálták meg a parlamenti munkát meghosszabbítani.Sipilä a lemondást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy ez a saját egyéni döntése volt. Paavo Arhinmäki korábbi kulturális és sportminiszter Twitter-bejegyzsésében azt állította, hogy a koalíciós partnerek is csak a hírekből értesültek a lemondásról. Hozzátette, hogy ez a fajta mentalitás nem fér össze a demokratikus döntéshozatali kultúrával.

Juha Sipilä érkezik a sajtótájékoztatóra március 8-án. Kép és címlapkép forrása: Seppo Samuli / Lehtikuva / AFP

Sokan felteszik a kérdést, hogy mi értelme lemondani a választások előtt egy hónappal. A válasz viszonylag egyszerű. Kampány van, és Sipilä pártja elég rosszul áll a közvéleménykutatások szerint. A jelenleg ellenzékben lévő Szociáldemokrata Párt magabiztosan vezet 21 százalékkal, a koalíciós partner Nemzeti Koalíciónak 16 százalék feletti a támogatottsága, miközben a jelenlegi miniszterelnököt adó Centrumpárt mindössze a harmadik helyen áll 14 százalékkal. De nem sokkal vannak lemaradva a Zöldek és a radikális Finnek Párt sem.A miniszterelnök most megpróbál azon politikus képében tetszelegni, aki tartja a szavát: tavaly nyáron ugyanis azt ígérte, hogy ha a Sote-reform megbukik, kész lemondani. Kérdés, hogy ez mire lesz elég egy hónappal a választások előtt. Bár Sipilä azt állítja, hogy a tervezett munka 80 százalékát sikeresen elvégezték, legfontosabb választási ígéretüket nem tudták teljesíteni.

Finn pártok támogatottsága. Forrás: Yle