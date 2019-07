Lemondott az IMF első számú vezetője, ő lehet az EKB új elnöke

Az IMF ügyvezető igazgatója, Christine Lagarde lemondott tisztségéről, lemondását pedig el is fogadta az IMF igazgatótanácsa - közölte a Valutalap. Christine Lagarde-ot, a Valutaalap eddigi vezetőjét jelölték az Európai Központi Bank elnöki tisztségébe, és bár a közleményben ezt nem említik, valószínűleg ez indokolja lemondását.Az IMF a közleményben Lagarde szerepét hangsúlyozza a válság és a válság utáni sokkok kezelésben, megköszönik áldozatos munkáját. Az új IMF vezért mg nem jelentették be, erről időben tájékoztatnak majd. Amíg nem töltik be a pozíciót, addig David Lipton lesz az ideiglenes vezetője a Valutalapnak.A Bloomberg ugyanakkor úgy tudja, Mark Carney, a Bank of England elnöke lehet az IMF új vezetője Christine Lagarde után.