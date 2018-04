Lemondott Mészáros Lőrinc a polgármesterségről

Az üzletember közleményében hangsúlyozta, hogy vállalatbirodalma irányítása egész embert kíván.

Az irányításom alatt lévő tőzsdei vállalatok jelentős tranzakciók előtt állnak, gazdasági érdekeltségeim átfogó szervezeti átalakuláson mennek keresztül, amelyek tulajdonosként teljes embert igényelnek, így lehetetlenné teszik, hogy az üzleti élet mellett közfeladataimnak is eleget tegyek

A dokumentum szerint Mészáros Lőrinc döntéséről április 20-án írásban is tájékoztatta Felcsút község alpolgármesterét és jegyzőjét. Az időközi polgármester-választás időpontjáról a helyi választási bizottság határoz majd, miután keddi ülésén a képviselőtestület is hivatalos tájékoztatást kap Mészáros Lőrinc lemondásáról.- indokolta döntését Mészáros Lőrinc.Mészáros Lőrincnek egyébként érdekeltsége van a tőzsdén kereskedett Appeninnben, CIG Pannóniában, Konzumban és Opus Globálban is.