Lepattant a magyar kormányról az EU felszólítása

Ezzel ugyanis a Pénzügyminisztérium kijelenti: nem tart indokoltnak nagyobb egyenlegjavulást a tervezettnél.

A Bizottság májusban indított Jelentős Eltérés Eljárást Magyarországgal szemben, mivel a hazai költségvetés strukturális egyenlege eltért a középtávú költségvetési céltól (MTO) és a nettó elsődleges államháztartási kiadások nominális növekedése jelentősen meghaladta a referenciaértékét. A Tanács erre alapozva fogalmazott meg konkrét elvárásokat a magyar kormány felé. A Bizottság számításai szerint ehhez a GDP 1,5%-ának megfelelő strukturális költségvetési intézkedést kellene a kormánynak végrehajtania (a Bizottság feltételezett alappályájához képest), ez nominálisan 570 milliárd forint körüli tartós kiigazítást jelent. Ez viszont túlzott erőfeszítésekkel járna, ezért a Bizottság már 1%-os kiigazítással is megelégedett volna.Már az akkori beszámolóinkban is felhívtuk a figyelmet arra, hogy ennek az eljárásnak a nem eurózóna tagállamok, így Magyarország esetében nincs kötelező érvénye, vagyis a kormánynak nem kell emiatt plusz intézkedéseket hoznia, ha nem akar. Egyetlen kötelezettsége, hogy időközi jelentésben reagáljon a Tanács felvetéseire. Ezt meg is tette az október 15-i határidőre, és ezt a dokumentumot hozta nyilvánosságra a Pénzügyminisztérium csütörtökön A 13 oldalas dokumentum új intézkedést, vagy bármilyen újdonságot nem tartalmaz. Bemutatja a legutóbbi gazdasági folyamatokat, valamint a már ismert költségvetési lépéseket."Összességében az elmúlt években is megfigyelhető, egyértelmű gazdaságfilozófiai alapokon álló, sikeresnek bizonyult gazdaság és költségvetéspolitika érvényesül 2019-ben is, úgy, hogy a költségvetési hiány tovább csökken. A költségvetési kockázatokat lényegében kioltja, hogy a legnagyobb adócsökkentési intézkedés, a szociális hozzájárulási adó csökkentése feltételes, azaz csak amennyiben a költségvetési pályánál feltételezett (bér)növekedésre sor kerül, lehet a következő adócsökkentésre sort keríteni" - nyugtatja meg az uniós tisztviselőket a kormány.A kiadási oldallal kapcsolatos fontosabb irányokat vázolja még fel a kormány. Ezek szerint "2019-ben elsősorban a növekedési szempontból előnytelen kiadások további GDP-arányos csökkenésére, csökkentésére kerül sor".A szociális kiadások egy része a gazdasági prosperitás miatt is csökkenhet, ugyanis a nyugdíjak kivételével e kiadások nincsenek indexálva, így GDP-arányos nagyságuk számottevően mérséklődik a gazdasági bővülés idején. A nyugdíjkiadások GDP-ben mért aránya az inflációs indexálás és a 3,5% feletti növekedés esetén fizetendő prémium mellett is várhatóan csökken a jelentős gazdasági növekedés eredményeként - magyarázza a kormány utalva arra, hogy az erőteljes gazdasági növekedés sok mindent megold. A háztartásoknak jutó transzferek GDP arányos nagysága 0,5 százalékponttal csökken - teszik hozzá.Azt elismeri a kormány, hogy a kiadásokat megdobhatja a kormánytisztviselők esetében várható jelentős béremelés. "Ezzel párhuzamosan azonban racionalizálási program indul el számottevő létszámcsökkentési hatással" - teszik gyorsan hozzá.Az erről szóló hírek épp a napokban szivárogtak ki:A beruházási kiadások az uniós forrásfelhasználás miatt nőnek, míg a hazai forrásból megvalósuló beruházások várhatóan szinten maradnak a GDP arányában mérve. Álláspontunk szerint ezek a kiadások egyszerre járulnak hozzá a gazdasági potenciál emeléséhez és a szociális kiadások csökkenéséhez is,- olvasható a jelentésben, ami tulajdonképpen a válasznak is tekinthető.