Leteszi a fegyvert Trump előtt Kína?

Kína a nyitás új szakaszába lép. Nem akarja növelni kereskedelmi többletét. Őszintén reméljük, hogy erősíteni tudjuk importunkat

Miközben Washington azzal fenyeget, hogy 150 milliárd dollár értékű kínai termékre vet ki pótvámokat, Hszi azt ígérte, hogy már idén jelentősen csökkentik a külföldi autók és más, meg nem nevezett termékek behozatalát terhelő vámokat.

A kínai Davosként is emlegetett nagyszabású nemzetközi konferencián, a Boao Fórum Ázsiáért (BFA) elnevezésű tanácskozáson Hszi Csin-ping a televízióban élőben közvetített ünnepélyes beszédében nem említette meg nyíltan egy amerikai-kínai kereskedelmi háború kirobbanásának veszélyét, de egy sor olyan intézkedést vázolt fel, amelyek pontról pontra válasznak tűnnek Donald Trump elnök Kínát érő bírálatainak.- szögezte le a kínai államfő a számos nemzetközi vezető, köztük Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója előtt tartott, békülékeny hangvételű beszédében.Bár az ígéretek többségével Hszi Csin-ping korábban már bejelentett intézkedéseket erősített meg, a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi feszültségek fokozódásának közepette ez is elég volt ahhoz, hogy meglóduljanak az ázsiai tőzsdéken az árfolyamok, 1 százalék körüli mértékben megemelje a New York-i tőzsde irányadó indexeinek határidős jegyzéseit és erősítse a dollár árfolyamát.Trump elnök egyik legfőbb panasza az, hogy Kína óriási többletet - csak tavaly 375 milliárd dollárt - halmozott fel a kétoldalú kereskedelmi forgalomban.A viszály egyik almáját éppen az autók képezik. Trump elnök előszeretettel hozza fel példaként és használja a kínai "protekcionista" kereskedelmi politika ostorozására azt, hogy Kínában minimum 25 százalékos vámot vetnek ki az importált autókra, míg az Egyesült Államokban csak 2,5 százalékot.A kínai elnök közölte, hogy a tavaly ősszel bejelentett vállalásoknak megfelelően sokkal szélesebbre tárják a kínai pénzpiacokat a külföldi befektetők előtt, valamint enyhítenek a kínai vállalatokban való külföldi tulajdoni hányadot szigorúan korlátozó előírásokat az autó- és repülőgépiparban, illetve a hajógyártásban, "amint ez lehetségessé válik".Külföldi befektetők üdvözölték, hogy a kínai államfő kiállt a reformok folytatása mellett, ideértve a szellemi tulajdonjogok fokozott védelmét, de hiányolták a konkrétumokat, az időpontok határozott megjelölését.A dél-kínai a dél-kínai Hainan szigetén, Boao városban 2001 óta minden évben megrendezik az ázsiai gazdasági fórumot, amely az alapítók szándéka szerint a regionális gazdasági integrációt, az egyes ázsiai országok gazdasági fejlődését kívánja elősegíteni.