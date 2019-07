Letette az esküt az új görög kormányfő

Az ND a voksok 39,83 százalékát szerezte meg, míg Alekszisz Ciprasz miniszterelnök eddig kormányzó Radikális Baloldal Koalíciója (Sziriza) a szavazatok 31,55 százalékával a második helyre szorult. Az ND így 158 képviselői helyre számíthat a 300 fős törvényhozásban, míg a Sziriza 86-ra.Az 51 éves Micotákisz feleségével és három gyerekével érkezett az eskütétel helyszínére, az elnöki palotához, ahol Ieronimosz athéni érsek vezette az eskütételi szertartást. A politikus ezt követően a miniszterelnökségre hajtatott, hogy átvegye az ügyeket elődjétől, Alekszisz Ciprasztól.Micotákisznak nagyon gyorsan kell lépnie, hiszen az országnak számtalan gazdasági gonddal kell szembenéznie. Történik ez annak ellenére, hogy Athén tavaly ősszel sikeresen befejezte utolsó, harmadik segélyprogramját, amelyben 2015 augusztusában állapodott meg a hitelezőkkel, hogy kikerüljön az adósságválságból, ezzel nyolc év után visszatérhetett a nemzetközi pénzpiacokra. Az euróövezeti állandó mentőalap (ESM) három év alatt 61,9 milliárd euró hitelt nyújtott Athénnak, amelynek a még rendelkezésére álló további 24,1 milliárd euróra már nem volt szüksége.A görög költségvetést 2010 óta nemzetközi hitelek tartották működésben. A pénzügyi történelem legnagyobb, 275 milliárd eurós támogatásért cserébe Görögországnak szigorú költségvetési takarékosságot, megszorító intézkedéseket kellett vállalnia.Hétfőn Brüsszelben összeülnek az euróövezet pénzügyminiszterei, és a tanácskozáson egyebek között szóba kerül Görögország is, amelynek annak ellenére, hogy már közvetlenül nem részesül a segélyprogramból, továbbra is szigorú pénzügyi és gazdaságpolitikát kell folytatnia.Az új miniszterelnök vasárnap, a győztes választási eredmények ismeretében kijelentette: teljes tudatossággal veszi át az ország kormányzásának felelősségét. Tisztában van a rá váró feladatokkal és a munkatársai előtt álló nehézségekkel.Az évtizedes válság alatt negyedével csökkent a görög össztermék, megugrott a munkanélküliség és a szegénység mértéke. A gazdaság idén 2,2 százalékkal növekszik majd az előrejelzések szerint, de Görögországnak még mindig sokat kell tennie azért, hogy elérje a válság előtti gazdasági teljesítményt.Micotákisz választási kampányában azt ígérte, hogy csökkenti az adókat, az országot pedig még jobban befektetésbaráttá teszi.