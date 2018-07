Lezárult egy korszak, elkezdődött a visszaszámlálás a következő válságig

Elérkeztünk egy korszak végéhez

2018-ban az emelkedési ciklus végső szakaszába léptünk.

A kapacitáskihasználtság csúcsán már fizikai korlátokba ütközik és munkaerőhiánnyal küszködik egy gazdaság.

A globális gazdaság ciklikus növekedési pályát ír le, ebből fakadóan általános igazság, hogy gazdasági megélénkülési és fellendülési időszakokat recesszió követ. Általában 10-12 évig tart egy teljes ciklus az expanzió elejétől a recesszió végéig. 1900 óta összesen 31 regionális vagy globális méretű gazdasági válságot jegyezhettünk fel, a legutóbbit 2008-ban, azóta azonban mér eltelt 10 év, ami önmagában arra enged következtetni, hogyHa röviden jellemezni kellene, hogy miről szólt ez az elmúlt néhány év akkor így lehetne összefoglalni: a 2008-as gazdasági krachból való gyors kilábalás érdekében a jegybankok korábban nem látott mennyiségben kezdtek el pénzt nyomtatni. A pénznyomtatási programok a válság után sem álltak le, az alacsony kamatkörnyezet mellett mesterséges motorként támogatták a gazdasági növekedést és a részvénypiaci emelkedést.A válság óta eltelt időszakban a világ 6 legnagyobb jegybankján keresztül több mint 18 ezer milliárd dollárt pumpált bele a gazdaságba.- a jegybankok sorra jelentik be eszközvásárlási programjaik leállítását.. A fiskális motor tulajdonképpen adórendszer reformját jelenti az Egyesült Államokban. Az adórendszerben 1986 óta nem volt ekkora változtatás, mint most. A reformcsomag a kis mértékben a magányszemélyeknek is, de főleg a vállalatoknak kedvez többek között azzal, hogy 35%-ról 21%-ra csökkenti a társasági adó mértékét, a rövid távú beruházásokat 5 évre 100%-ban elszámolhatóvá teszi, továbbá más országokhoz hasonlóan bevezettek egy olyan passzust, ami az amerikai vállalatok által külföldön felhalmozott és nem leadózott készpénzére vetítve 15.5%-os, az újra befektetett tőkére pedig 8%-os egyszeri adóval tenné lehetővé a pénzek hazamozgatását.A második, fiskális motor hatása még mindig egyértelműen pozitív a vállalatok egy részvényre jutó teljesítményére, hisz láthattuk, hogy az EPS mutatók, az egy részvényre jutó nettó bevétel növekedése húsz százalék felett van az Egyesült Államokban. Azonban ennek, ugyanis ez a motor akkor lett beindítva, amikor a gazdaság már magas kapacitáson pörgött.Ez hasonló ahhoz, mint amikor egy repülőgépet egy hajtóművel gyorsítunk, majd amikor az már szinte a maximális sebességével halad akkor kapcsoljuk be a másodikat. Tény, hogy a plusz tolóerőnek köszönhetően a repülőgépünk hamarabb eléri a gyárilag tervezett végsebességét, viszont azon túl már két hajtóművel sem tud gyorsulni, továbbá a második hajtómű hozzájárulása a gyorsuláshoz limitált, mert a gép már ennek bekapcsolása előtt is megközelítette a végsebességét.Ezt vizsgálva elmondható, hogy már a fiskális motor beindításakor magas, de még nem rekordszinten volt az ipari termelési kihasználtság az Egyesült Államokban, a munkanélküliség pedig válság előtti mélyponton a volt. Tehát a fiskális stimuláció a gazdasági ciklus viszonylag kései stádiumában jött.

Klikk a képre!

Kapacitáskihasználtság és munkanélküliség az Egyesült Államokban (forrás: Fed, St. Louis)

Európában 2007 óta a legmagasabb szinten, 85% körül van a termelési kapacitás kihasználtság (grafikon 2). A termelésbővítést itt szintén korlátozza az alacsony munkanélküliségi ráta és a munkaerőhiány, amivel több fejlett ország is küszködik.

Klikk a képre!

Teremlési kapacitások kihasználtásga Európában

a gazdasági emelkedés késői stádiumában vagyunk, tehát reális azzal számolni, hogy hamarosan tetőzik a növekedés, majd jön a lassulás.

Változó monetáris politika

2019 közepére - 11 év után először - már nettó kötvényeladók lesznek a nagy jegybankok.

az olcsó pénz korszakának vége.

Az első motor pénznyomtatási programjai és a 0% közeli kamatkörnyezet az úgynevezettvezetett:. A cégek árbevétele lényegesen növekedett, a részvénypiacok szárnyaltak. Ennek az időszaknak 2017-ben lett vége, ahonnan: még mindig növekszik a világgazdaság, az árak pedig egészséges mértékben emelkednek. Többek közt a második motornak, tehát az amerikai adóreformnak is köszönhetően a világgazdasági növekedés egy plusz fiskális tolóerőt kapott akkor, amikor már egyébként is magas kapacitáson működött, a korábbi monetáris lazító programoknak köszönhetően.(SP500 index EPS növekedése 20% fölötti év/év alapon), a kötvényhozamok is emelkednek, tovább nő a gazdaság, de jelentős hosszú távú hatása nem lesz, a már amúgy is magas kapacitáson működő és késői növekedési szakaszához ért amerikai gazdaságra (vagy közvetve a világgazdaságra). A fenti gondolatmenet alapján,Ez a lassulás minden gazdasági expanzió végén recesszióba torkollik. A kérdés az, hogy ez mikor következik be. Ennek megválaszolásához meg kel vizsgálni a monetáris kondíciók változását, illetve az infláció és a növekedés mértékének alakulását.2019-közepétől kifutnak a 2008-as válságot követően beindított mennyiségi lazítási (QE) programok. A FED már teljesen leállította az eszközvásárlási programját, beindította mérlegfőösszeg csökkentését, és 2018 eleje óta már nettó eladó kötvényekben. Japánban és Európában is hasonló forgatókönyv szerint zajlanak az események, aminek következtébenA FED már 2016-óta többször emelt kamatot, a többi jegybank is hamarosan el fogja kezdeni kamatemelési ciklusát, tehát végső soron

Klikk a képre!

Jegybankok mérlegfőösszegének változása százalékban

Mi lesz így a növekedéssel?

A fejlett gazdaságokban a legtöbb gazdasági indikátor már túl van a csúcsán. Az egyik legfontosabb mutató a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index, amely globálisan 2 éves emelkedés után idén tetőzött. Ez alól kivétel az Egyesült Államok ahol a nominális adatok továbbra is erősek.

Klikk a képre!

Feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek alakulása

Európai, japán és amerikai részvény indexeket vizsgálva a következő grafikonon láthatjuk, hogy a vállalatok egy részvényre jutó árbevétel (EPS) növekedése nominálisan még pozitív,

Klikk a képre!

12 hónapos előretekintő EPS növekedés (év/év)

Korábban azt láthattuk, hogy a lassulás alól kivétel (legalábbis a bmi alapján) az Egyesült Államok. Már a fenti ábrán is látszik, hogy a várható EPS-növekedés üteme már az Egyesült Államokban is tetőzött idén januárban, a következő grafikon viszont még látványosabban mutatja ezt a trendfordulót.

Klikk a képre!

3 hónapos %-os változás a 12 havi EPS növekedési várakozásokban

Ez elsőre nagyon granulált adatelemzésnek tűnhet, viszont van jelentősége, hisz azt mutatja, hogy az EPS-növekedés nominálisan ugyan még magas, de a nominális adatok növekedésének intenzitása már tetőzik., hisz ott az árszorzók vizsgálatánál annyira előre próbálunk látni amennyire csak lehet. A mostani részvénypiaci árazások mellett,Így már nem meglepő az sem, hogy februárban a legtöbb részvénypiacon erőteljesen estek az árak, amit a befektetők hajlandóak kifizetni a részvényekért. Ez alól az SP500 sem volt kivétel, még úgy sem, hogy itt "csak" az adatok növekedési lendületének tetőzéséról beszélhetünk, a mögöttes nominális növekedés viszont még mindig erős.

Klikk a képre!

12 hónapos előre tekintő P/E adatok S&P500 és STOXX Europe 600

Érkezik az infláció is

A makrogazdasági adatokból kiderül, hogy 2018 elején tetőzött a globális ipari termelés, de a zeniten túl vagyunk már vállalati beruházások terén is. Az alábbi grafikonon látszik, hogy az ISM ipari termelés index elkezdett visszaesni, az infláció viszont elkezdett emelkedni.

Klikk a képre!

USA: Bezárul a kör. Romló növekedés mellett emelkedő infláció

Ez konkrétan azt mutatja, hogy az USA-ban az inflációval korrigált növekedés lényegesen romlik. Hasonló a kép a világ más vezető gazdaságaiban is.

Épp ezért ezt a ciklikus gazdasági lassulást a növekedő infláció miatt már nem fogja leállítani a jegybanki intervenció.

Mikorra várható a következő gazdasági válság?

az elmúlt 30 évben minden esetben, amikor a 3 hónapos papírok hozama meghaladta a 10 évesét, recesszió következett. Jelenleg a felár még pozitív, de a különbség csökken.

Az amerikai ISM index, akárcsak a legtöbb konjunktúra mutató, 100-as skálán mér. Az ágazat stagnálását 50 pont jelzi, efelett növekedést, ez alatt recessziót mutat. 50 amerikai állam 20-20 feldolgozóipari vállalatát kérdezik meg, majd minden hónap első munkanapján közzéteszik a megelőző hónapra vonatkozó számokat. Az index legtöbb komponense, mint, pl. új megrendelések, termelés és foglalkoztatottság már túl van a csúcsán. Érdekes, hogy lassuló termelési adatok mellett a bekerülési árak komponens továbbra is növekedni tud (grafikon 9). Az árak növekedése, ezen belül is a bérek emelkedése garancia arra, hogy a mostani gazdasági lassulás nem fog deflációval járni. Az Egyesült Államokban 2007-es rekord magas szinteken van a foglalkoztatottság, a legtöbb Európai ország pedig munkaerő hiánnyal küzd, ami tovább limitálja a termelést, és növeli a bérinflációt.A legutóbbi válság lassan kilenc éve, 2009 végén ért véget. Ebből nyilván nem lehet messzemenő következtetést levonni, egyik gazdasági ciklus, így a recesszió sem naptárfüggő. Láthattuk, hogy a gazdasági adatok tetőztek, ezen belül az előretekintő komponensek (pl. ipari megrendelések) már romlanak. A különböző lejáratú amerikai kötvényeket vizsgálva azt láthatjuk, hogy a hozamgörbe ellaposodik, tehát kicsi a hozamfelára a hosszabb lejáratú pl. 10 éves papíroknak a rövid 1-2 éves papírokkal szemben. A rövid oldalon a FED kamat politikája a meghatározó, a hosszú papírokban viszont a piac formál véleményt a gazdaság állapotáról, a várható inflációról és gazdasági növekedésről.Egy erőteljes gazdasági növekedési időszak elején és közepén a hozamgörbe konvex, tehát a 10 éves kötvényhozam lényegesen magasabb a kétéves hozamnál.A fordított hozamgörbe pedig egyenesen recessziót jelent, és ebben ritkán téved. Erre egy jó indikátor a 3 havi és 10 éves papírok közti hozam különbséget méri. A 10. grafikonon látszik, hogyA következő grafikonon látható, hogy 2020 után nemcsak a dollár-, hanem a font- és az eurókötvények esetében is ellaposodnak a hozamgörbék.

Klikk a képre!

GBP, EUR, USD hozamgörbék

A tőzsdék még emelkedhetnek is

A fentiek tükrében még nem beszélhetünk válságról, a befektetőknek még nem kell fedezékbe vonulni, viszont ezen a ponton érdemes elővigyázatosnak lenni és felkészülni a nagyobb volatilitásra.

Az emelkedő működési költségeknek és a globális szinten szigorodó monetáris politikának köszönhetően a vállalatok profitja lényegesen csökkenni fog. Globális szinten még nem mondhatjuk szigorúnak a monetáris kondíciókat, hisz az e tekintetben legelőrébb tartó Egyesült Államokban is még "csak" 2% a kamatráta, 2,8% a 10 éves hozam és 2,8% az infláció is. Ez reál hozamban pont 0%., viszont az elmúlt hónapok hozamemelkedése és dollárerősödése már elég volt ahhoz, hogy a dollárban eladósodott feltörekvő gazdaságokból elkezdjen kiáramolni a pénz, ami részvénypiaci esést és devizagyengülést eredményezett.. Láthattuk, hogy a feltörekvő piacokon már most is gondot jelent a magasabb dollárkamat és az erősebb dollár. Korábbi gazdasági ciklusokat vizsgálva 2% körüli reálhozam szint már kellően magas finanszírozási költség volt ahhoz, hogy komolyan lassítsa a gazdasági expanziót.. Több részvényindex a januári csúcshoz közeli, vagy annál alacsonyabb szinten fog megállni. Lesz néhány olyan index is (pl. Nasdaq 100) ahol sikerül magasabb szintekre kerülni, de ez már csak néhány komponensnek lesz köszönhető, tehát. Ez a jelenség is ismert a múltból: egy tipikus bika, azaz erősen emelkedő részvénypiacot vizsgálva azt látjuk, hogy az emelkedés elején a részvények P/E mutatói erőteljesen emelkednek, de a következő ilyen szintű árszorzó emelkedés már a bika piac vége előtti befektetői eufóriának köszönhető, ahol néhány közkedvelt papírt vesznek meg a befektetők, és ezzel akár új csúcsra emelik a részvény indexeket úgy, hogy közben a legtöbb papír már nem tud az emelkedésben részt venni.