Londonban úgy látják, Merkel már jövőre lemond

A bizonytalanság járványszerűen átterjedhet más piacokra

A mérsékelt hétfői piaci reakció feltételezhetően azt tükrözte, hogy Merkel egyelőre maradni kíván a kancellári tisztségben, és a piac egyébként sem várta, hogy ötödször is indul a posztért.

Merkel meggyengült pozíciója azonban azt jelenti, hogy a vitatott olasz költségvetésről szóló megállapodás elérése hosszabb ideig tart majd, és ez felveti azt a kockázatot, hogy az olaszországi bizonytalanság járványszerűen átterjed más piacokra is.

Merkel már jövőre lemondhat kancellári tisztségéről

Merkel hétfőn közölte, hogy nem indul újra pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöki tisztségéért, a 2021-ben véget érő parlamenti ciklus után már semmiféle politikai tisztséget nem vállal, sőt akkor sem indul újra, ha esetleg előrehozott választásokat kell tartani Németországban.Jennifer McKeown, a Capital Economics európai ügyekkel foglalkozó főközgazdásza a bejelentés várható hatásait értékelő kommentárjában kiemelte:A vezető közgazdász szerint mindemellett a lehetséges utódjelöltek, köztük a CDU főtitkára, Annegret Kramp-Karrenbauer, várhatóan Merkeléhez hasonló gazdaságpolitikát folytatnának, beleértve a szikár, megfontolt költségvetési politikát.A Capital Economics főközgazdásza szerint ugyanakkor kétségtelenül megnőtt annak kockázata, hogy a német kormánykoalíció még a következő választások előtt összeomlik.Jennifer McKeown hangsúlyozta mindazonáltal, hogy a német gazdaság az eddigi politikai bizonytalanságokat is jól átvészelte, köztük azt a hat hónapot, amelyben Németországnak a legutóbbi választások után nem volt kormánya.A Capital Economics vezető londoni közgazdásza szerint mindezek alapján Merkel hétfői bejelentésének legnagyobb horderejű következményei az euróövezet egészét érintik, különös tekintettel az Olaszországot övező bizonytalanságra.McKeown szerint az olaszországi helyzetet tekintve az euróövezetnek most nagyobb szüksége lenne arra, hogy "biztos kezekben legyen", mint eddig bármikor, és a múltban Angela Merkel politikája volt a szükséges kompromisszumok elérésének kulcsfontosságú tényezője.Az Eurasia Group kockázatelemző csoport londoni kutatóműhelye hétfőn 70 százalékos valószínűséget adott annak, hogyA ház szerint annak lenne igazán értelme, ha Merkel még a májusi európai parlamenti választások előtt távozna, mert a CDU ezzel friss lendületet kaphatna. Merkel mindemellett nagyon erőteljes jelöltként indulhatna valamely fontos EU-tisztségért a pozíciók jövőre esedékes újraosztásakor.Az Eurasia Group londoni részlegének olasz gazdasági kérdésekkel foglalkozó elemzője, Federico Santi hétfői kommentárjában a várható olaszországi költségvetési fejleményekről azt a véleményét emelte ki, hogy jóllehet, a ház várakozása szerint az olasz kormány és az EU költségvetési konfrontációja a következő hetekben valószínűleg tovább súlyosbodik, a cég azonban továbbra is 60 százalékos eséllyel jósolja, hogy az olasz kormány végül irányváltásra kényszerül a piaci nyomás miatt.