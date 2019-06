Londoni elemzők: az MNB nem siet a monetáris szigorítással

A Bank of America-Merrill Lynch globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni kutatási részlegének (BofA Merrill Lynch Global Research) feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzőstábja a minap tájékozódó látogatást tett Magyarországon. Tapasztalataikról pénteken Londonban ismertetett beszámolójukban kiemelték: jóllehet a magyar gazdaságban erős az inflációs nyomás, ennek ellenére az MNB a következő hat hónapban is "találhat magának indokokat a tétlenségre".A ház londoni elemzői szerint a magyar jegybank támaszkodhat például arra, hogy az újonnan meghirdetett lakossági állampapír-értékesítési program, valamint a beruházások terén feszesebbé váló költségvetési irányvonal önmagában némi szigorító hatással jár a magyar gazdaságban érvényesülő keresleti nyomás enyhítése révén, a romló külső környezet pedig az importált inflációt csökkenti.A BofA Merrill Lynch Global Research elemzőstábja szerint ugyanakkor jelenleg az MNB monetáris politikájának enyhítése sem valószínű, bár az várható, hogy az egyre komorabbá váló globális gazdasági háttér "enyhítési hangvételű értekezéseket inspirál" a jegybank berkeiben.A cég elemzői szerint mindazonáltal a tényleges magyarországi monetáris enyhítés feltétele valószínűleg az, hogy elsőként az euróövezeti jegybank (EKB) hajtson végre ilyen irányú fordulatot, emellett az MNB esetleges enyhítési irányváltása függ a forintárfolyamtól is.Más nagy londoni házak is azon a véleményen vannak, hogy jelenleg nincs napirenden az MNB monetáris politikájának szigorítása. A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének felzárkózó piacokkal foglalkozó szakértői nemrégiben szintén Budapesten jártak, és erről összeállított, a minap Londonban bemutatott ismertetőjükben ugyancsak úgy fogalmaztak: tájékozódó tárgyalásaik csak megerősítették azt a várakozásukat, hogy az MNB nem fog sietni a monetáris politika normalizálásával, különösen akkor nem, ha az euróövezeti jegybank nem kezd szigorítási ciklusba a közeljövőben