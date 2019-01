Ma eldőlhet Nagy-Britannia sorsa

A Brexit feltételrendszerét rögzítő 585 oldalas megállapodásra és a majdani kapcsolatrendszer főbb elemeit körvonalazó, 26 oldalas, egyelőre jogilag nem kötelező erejű politikai nyilatkozatra több mint ötszáz tárgyalási nap után, a november végi soron kívüli EU-csúcson került aláírás.A kilépési megállapodásról a londoni alsóháznak az eredeti menetrend alapján december 11-én kellett volna szavaznia, de Theresa May konzervatív párti miniszterelnök januárra halasztotta a voksolást, mivel az ír-északír határellenőrzés elkerülésére szolgáló tartalékmegoldás feletti súlyos nézeteltérések miatt reménytelen lett volna a Brexit-egyezmény elfogadtatása.Az azóta eltelt idő ellenére azonban továbbra sem tűnik valószínűnek, hogy a kedd éjjeli szavazáson az alsóház elfogadja a megállapodást, annak ellenére sem, hogy Theresa May hétfőn kijelentette: megítélése szerint az egyezmény leszavazásának a megállapodás nélküli Brexitnél is nagyobb valószínűségű következménye lenne egy olyan mértékű "parlamenti bénultság", amely a Brexit elmaradásának kockázatával járna.A nap folyamán a kilátásokról, a Brexit fejleményeiről, illetve a szavazás várható következményeiről kiemelten számolunk be.