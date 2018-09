Magyarország a hetedik legnépszerűbb befektetési célpont a világban

Menczer jelzése szerint a magas hozzáadott értékű külföldi befektetések rangsorában Magyarország szintén az élvonalban, a 16. helyen áll. Az országot a gazdasági környezet teszi vonzóvá a befektetők számára, itt található Európán belül az egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadó, a legalacsonyabb társasági adó és a szociális hozzájárulási adó is folyamatosan csökken - fejtette ki. Emellett arra is rámutatott, hogy a kormány támogatási-ösztönzési politikája is változott, ma már olyan beruházók is kaphatnak támogatást, akik a munkahelyek megőrzése mellett technológiai fejlesztést, modernizációt hajtanak végre.Ésik Róbert HIPA-elnök rámutatott: az európai fővárosok rangsorában Budapest a hatodik lett 2017-ben a külföldi működőtőke által teremtett 5500 új munkahellyel. A visegrádi országok között ebben a rangsorban Budapest az első helyen van - fűzte hozzá.Ami a 2018-as évet illeti, az első félévben 46 sikeres, összesen több mint 2 milliárd euró értékű befektetési tárgyalást folytatott le az ügynökség - tájékoztatott Ésik Róbert utalva arra, hogy a HIPA történetében ez eddig a legmagasabb egy félévre jutó összeg a BMW-gyár nagy hatása miatt is. Januártól júniusig összesen hétezer új munkahelyről hoztak döntést a HIPÁ-val tárgyaló külföldi befektetők - jegyezte meg.Ésik Róbert arra is kitért, hogy az ügynökség listájának élén hagyományosan az Amerikai Egyesült Államok, Németország és Japán található, ugyanakkor az első félévben a tőke nagyságát nézve Dél-Korea szerepel az első helyen.