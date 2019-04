Manfred Weber: új Brexit-népszavazásra lenne szükség

Senkinek sem tudom megmagyarázni, miként fordulhat elő, hogy meghatározó befolyást gyakorolhat az EP-választásra egy ország, amely kilép az EU-ból

Szerinte a briteknek inkább az EU-tagság ügyének rendezésével kellene foglalkozniuk. A következő "logikus lépés egy újabb népszavazás lenne" - emelte ki Manfred Weber.

A szerdai EU-csúcs 6,5 hónappal október 31-re halasztotta a Brexit dátumát, illetve ha előbb elfogadná a brit alsóház a kilépési megállapodást, akkor hamarabb is megszűnhet a brit EU-tagság. Ha pedig a május 23-26 közötti EP-választást nem tartja meg az ország, de még az EU tagja, akkor június elsején szűnik meg a tagsága. Nagy kérdés, hogy mire elég ez a 6,5 hónapos Brexit-halasztás, mert a brit törvények szerint minimálisan 22 hétre (közel 6 hónapra) van szükség egy népszavazás lebonyolítására. Ez azt jelenti, hogy azonnal dönteni kellene a brit alsóházban egy ilyen kiírásáról, de ez nem lehetséges, mert éppen tegnap este óta parlamenti tavaszi szünet kezdődött másfél hétig. Emellett a megosztott brit parlament miatt sem reális, hogy gyorsan meg tudnának egyezni egy második népszavazás kiírásáról, az indikatív szavazások eredménye alapján ugyanis messze van a többség egy ilyen helyzethez való eljutásig. Összességében tehát Weber javaslata szépen hangzik, de a jelenlegi Brexit-határidő mellett nem reális, hogy egy ilyen végre lehetne hajtani. Emellett az továbbra is erősen kérdéses, hogy milyen kérdések szerepeljenek egy szavazóíven, hiszen azokat közjogilag is jól, de az emberek számára is egyértelműen kell megfogalmazni és egyértelmű (jogilag sem támadható) következménnyel kell járnia.