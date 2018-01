Már a királycsináló Berlusconiék sem dobnák el az eurót

az euró egy rosszul született fizetőeszköz, rossz árfolyammal, ami elszegényítette az olaszokat, de manapság már nem lehetséges nélküle (az élet - a szerk.)

A Berlusconi Előre Olaszország (Forza Italia) nevű pártja a minap kötött választási szövetséget az Északi Ligával (illetve most már Salvini Ligájának nevezik) és egy kis jobboldali párttal (Fratelli d'Italia) és a Teneo Intelligence keddi elemzése szerint ígyBerlusconi pedig ismét diktálja a tempót, és így a választások után "királycsináló" lehet belőle a kormányalakításkor. A Reuters cikk e nem ennyire optimista, azt vetíti előre, hogy a három párt koalíciója végülisAz mindenesetre a fenti kilátások mellett kifejezetten fontos, hogy kedden Berlusconi egy rádióinterjúban, majd a Twitteren is azt hangsúlyozta a Politico összefoglalója szerint , hogy, és igyekezett megnyugtatni híveit, hogy az egyébként régóta erősen eurószkeptikus Északi Liga vezetése is így gondolja mindezt. Az első reakciók szerint azonban ez nincs így valójában.- hangsúlyozta a volt olasz kormányfő.A Politico emlékeztet rá, hogy az Északi Liga az utóbbi időben szintén tényleg puhább hangvételre váltott az euró témájához abban a reményben, hogy majd Berlusconival együttműködve új kormányt tudnak alakítani.Berlusconi egyébként azt is kijelentette, hogy