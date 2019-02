Már év elején nagy ajándékot kaphat Magyarország

Mit lép az S&P?

Már tavaly is számítani lehetett arra, hogy a nagy hitelminősítők közül több is javítja Magyarország adósságának besorolásán, ez azonban elmaradt. A Standard & Poor's és a Fitch Ratings jelzései alapján azonban a várt felminősítés(ek) az idei évben bekövetkezhet(nek).Az S&P már közel másfél éve tart érvényben pozitív kilátást a "BBB-" szintű magyar adósbesorolás margóján. (Ez egyébként a befektetésre ajánlott minősítés legalsó lépcsőfoka.) A pozitív kilátás pedig azt jelzi, hogy a hitelminősítő következő lépése (a kilátás javításától számítva 12-24 hónapos időhorizonton) a besorolás javítása lehet.

Klikk a képre!

Az S&P legutóbb tavaly nyáron - amikor utoljára döntött a magyar besorolásról - erősítette meg a fenntartott, "BBB-" szintű besorolást, és megtartotta a felminősítésre utaló kilátást is. Akkor úgy értékelték, hogy a magyar gazdaság növekedése dinamikus és kedvező a finanszírozási helyzet. Ugyanakkor túlfűtöttség jeleit vélték felfedezni, amely akár a versenyképesség és a fizetési mérleg romlásához is vezethet, ha nem lép a kormány. Szerintük a hosszabb távú növekedés előtt továbbra is strukturális kihívások állnak, a gyengülő fékek és ellensúlyok pedig aláássák a gazdaságpolitika kiszámíthatóságát.Nos, a GDP-bővülést minden bizonnyal továbbra is erősnek tarthatja az S&P, habár a gazdasági növekedés idén lassabb lehet, mint korábban volt. Miután a bérnövekedés gyors maradt és az infláció már az MNB 3%-os célját is elérte, így nem lenne meglepő, ha a hitelminősítő prognózisa szerint csökken a fizetési mérleg többlete, és felróhatja a kormánynak, hogy nem tesz lépéseket a túlfűtöttség elkerülésére.A költségvetési folyamatok alakulásával minden bizonnyal elégedett lesz az S&P, azonban úgy gondolhatja, hogy az államadósság továbbra is nagyon magas (a hasonló fejlettségű és hasonló besorolású országokhoz képest), ami komoly akadályt gördíthet az adósbesorolás érdemi javítása elé, noha az adósság devizaaránya jelentősen mérséklődött, ami csökkenti a sérülékenységet.

A hitelminősítő összességében azt várja el Magyarországtól, hogy a gazdaság lendülete megmaradjon, gyorsuljon a felzárkózás az EU-hoz, miközben a fizetési mérleg se olvadjon el, ezt azonban nem könnyű egyszerre teljesíteni. A makrogazdasági folyamatok kapcsán Magyarország helyzete stabil maradt az elmúlt időszakban, sőt, a GDP-növekedés tavaly meghaladta a várakozásokat. Ugyanakkor a belső kereslet (fogyasztás, beruházás) erősödésével a fizetési mérlegre nyomás helyeződik, amit a bérkiáramlás és az infláció emelkedése is tükröz. Kulcskérdés lesz, hogy az S&P miként értékeli a soft tényezőket - intézményi környezeti és szabályozási változások -, ugyanis könnyen lehet, hogy ezek döntik el végül a felülvizsgálat eredményét.

A bizonytalan nemzetközi folyamatok (Brexit, lassuló EU-s növekedés, kereskedelmi háború) tükrében benne van a pakliban, hogy az S&P nem minősíti fel Magyarországot most pénteken, hanem kiváró álláspontra helyezkedik, és fenntartja jelenlegi besorolást, pozitív kilátás mellett.

Mit lép a Fitch?

az államadósság tartósan magas,

a gazdaságpolitikai döntéshozatal kiszámíthatatlan,

és a gazdaságpolitika prociklikus, vagyis éppen akkor igyekszik fűteni a gazdaságot a kormányzat, amikor már ellentétes lépésekre lenne szükség.

Az érvényben tartott pozitív kilátás alapján és a Fitch év eleji kommentárja alapján nem lenne meglepő, ha már most felminősítenék Magyarországot. De ha most nem is, akkor az augusztusi felülvizsgálat során (a Fitch és az S&P is augusztus 16-án dönt idén másodszor a magyar besorolásról) minden bizonnyal megkapjuk a várt felminősítéseket a két hitelminősítő cégtől, ha addig nem romlanak érdemben a globális növekedési kilátások vagy Magyarországon nem változik kedvezőtlen irányba a makrogazdasági helyzet.

Az S&P után egy héttel később, február 22-én a Fitch Ratings is felülvizsgálja a magyar besorolást. A Fitch az S&P-hez hasonlóan a befektetésre ajánlott sáv alsó lépcsőfokán tartja a magyar besorolást, szintén pozitív kilátást mellett.A Fitch tavaly úgy látta, hogy a magyar gazdaság folyamatai ugyan kedvezőek, dinamikusan nő a gazdaság, ugyanakkor rossz hír, hogyA Fitch idei, térségi értékelésében azt emelte ki, hogy több kelet-közép-európai ország kedvező hitelminősítői lépésekre számíthat.

Nem szeret minket a Moody's

A Moody's idén májusban és októberben foglalkozik Magyarországgal, és arra lehet számítani, hogy a stabil kilátást pozitívra változtatják valamelyik felülvizsgálat során, de a felminősítés a részükről az idei minden bizonnyal évben elmaradhat. A Moody's azonban nagyon várja a versenyképességi csomagot is - sokakkal egyetemben - a potenciális gazdasági növekedés javítása érdekében, így ha nem javulnak erőteljesen a makrogazdasági adatok, akkor könnyen lehet, hogy amíg erre várnak, addig nem is lépnek semmit.

A harmadik nagy cég, a Moody's Investors Service azonban stabil kilátást tart érvényben a "Baa3" szintű besorolás margóján (a Baa3 megegyezik a másik két cég módszertanában a BBB- szinttel). A stabil kilátás pedig arra vall, hogy a Moody's egyelőre nem szándékozik felminősíteni az országot.A cég már tavaly év végén úgy látta, hogy a német gazdaság lassulni fog, aminek komoly hatása lesz Magyarországra is, az ország kitett a járműgyártásnak, és aggódnak amiatt, hogy 2020 után kevesebb EU-forrás jut az országnak, ami hatással lesz a növekedésre.