Már legalább 100 támogató jelzést kapott May a saját pártjából

Ez azt jelenti, hogy 2 óra alatt összejött a kétharmada annak a szükséges számú szavazatnak (legalább 158-nak a 315 képviselőből), amely esetén May továbbra is miniszterelnök maradhat. Ez afelé mutat, hogy kicsi az esélye annak, hogy May ma este megbukik, ha pedig valóban elkerüli a bukást, akkor a szabályok szerint 12 hónapig nem lehet kezdeményezni ellene újabb bizalmatlansági indítványt, azaz esélyes, hogy a Brexit-folyamatot végig tudja vinni.Ahhoz persze, hogy legyen a brit alsóházban is elfogadott kilépési megállapodás, még egy kritikus fontosságú szavazás várna majd Mayre, ahol természetesen nemcsak párttársai, hanem az összes képviselő szavazhat. Ebben a "mezőnyben" továbbra is erősen kérdéses, hogy a May által a holnapi EU-csúcson kiharcolni tervezett tisztázó szöveg elegendő lesz-e ahhoz, hogy a többség támogassa a végső kilépési megállapodást a brit alsóházban. Erről bővebben tegnap írtunk: