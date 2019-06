Már nem Merkelék pártja a legerősebb

Az átrendeződés új koalíciós lehetőségeket nyit meg - emelte ki a Bild. Ezen lehetőségek közös jellemzője, hogy a Zöldek megkerülhetetlenné váltak, a CDU/CSU és az SPD is csak velük együtt folytathatná a kormányzást.

Az Insa közvélemény-kutató társaság adatai szerint a Zöldek a szavazatok 26,5 százalékát szereznék meg, ha most vasárnap lenne a szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás. Ez a legmagasabb érték az Insa méréseinek történetében, 1,5 százalékpontos növekedés az előző, egy héttel korábban elvégzett adatfelvételhez képest, és csaknem a háromszorosa az előző, 2017-ben tartott Bundestag-választáson elért 8,9 százaléknak.A Német Szociáldemokrata Párttal (SPD) kormányzó CDU/CSU támogatottsága 2 százalékponttal 24 százalékra süllyedt, csaknem 10 százalékponttal elmarad a 2017-es 32,9 százaléktól.Az ellenzéki Zöldek népszerűsége a májusban tartott európai parlamenti (EP-) választás óta ugrott meg. A május 26-án tartott választáson a szavazatok 20,5 százalékát gyűjtötték össze, támogatottságukat csaknem megduplázták az előző, 2014-es EP-választáson elért 10,7 százalékhoz képest, és a második helyet érték el a CDU/CSU mögött.A legnagyobb példányszámú német lap, a Bild megbízásából dolgozó Insa mellett a politikai véleménykutatásokat az RTL csoport megrendelésére végző Forsa intézet mérése szerint is a Zöldek a legerősebb német párt, 27 százalékon állnak, míg a CDU/CSU 24 százalékon, az ARD országos köztelevízió felméréseit készítő Infratest dimap adatai alapján pedig 26 százalékos a támogatottságuk, szemben a 25 százalékon álló CDU/CSU-val.Az Insa felmérése azt is kimutatta, hogy a németek minden eddiginél kevésbé elégedettek a CDU/CSU-SPD összetételű koalícióval., 59,1 százalék pedig elégedetlen a 2013 óta kormányzó - és a 2017-es Bundestag-választás nyomán újra megalakult - koalíció teljesítményével.