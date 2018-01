Már visszaszámolnak az amerikaiak: most hétvégén leállhat az USA

CHIP should be part of a long term solution, not a 30 Day, or short term, extension! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

Trump még karácsony előtt (az adócsomaggal együtt) írta alá az adósságlimit átmeneti megemeléséről szóló törvényt, aminek köszönhetően megmenekült az Egyesült Államok a kormányzati leállástól. Legalábbis január 19-ig, eddig tart ugyanis a haladék, ami alatt egy hosszabb távú megoldás kidolgozásában bíztak a politikusok.Most kellene tető alá hozni egy újabb megállapodást, ami őszig, a költségvetési év végéig biztosítja, hogy a kormányzati kiadások ne fagyjanak be. A helyzet egyébként nem ismeretlen a törvényhozók előtt, akik az utóbbi években hozzászokhattak, hogy nagyon sűrűn kell egyeztetniük az adósságplafonról. Tavaly áprilisban például csak néhány órával a határidő lejárta előtt sikerült tető alá hozni egy átmeneti megállapodást az amerikai törvényhozásban.A CNBC szerint a képviselőházban elegendő lesz a republikánusok szavazata, hogy átmenjen a törvény, a szenátusban viszont legalább kilenc demokrata képviselő voksa is szükséges.Egyelőre bizonytalan, hogy összejön-e kellő támogatás, de ha igen, akkor is lehetséges, hogy csak egy hónapra kapna haladékot a kormányzat.