Hosszabb távon a Fednek el kell gondolkodnia azon, mi van az inflációs trendek mögött. Azt például a jegybank sem tudja, hogy idén miért nem emelkedett a pénzromlás üteme. Viszont továbbra is nyitottak maradnak minden gondolatra azzal kapcsolatban, hogyan alakult át a gazdaság, ami az inflációra is hatással van. Elképzelhető például, hogy a jövőben alacsonyabb munkanélküliség kell majd ahhoz, hogy emelkedni kezdjen a ráta - mondja Yellen.

Perceken belül kamatot emelhetnek Amerikában 2017.12.13 19:47

A döntés előtt a piac szinte teljesen beárazta már a 25 bázispontos szigorítást, a CME Fed Watch Tool az alábbi esélyeket dobta fel pár órával a bejelentés előtt:

Ennek alapján csak az emelés mértéke volt kérdés: 90% esélyt adtak egy 25 bázispontos lépésre és nagyjából 10%-ot egy 50 bázispontos, merészebb emelésre. Mivel a szerdai döntés borítékolható volt, ezért mondhatnánk, hogy a kamatkilátásokon lehet a hangsúly az ülés után. Azonban most még ebben sem bízhatunk, hiszen több tagnak is ez lesz az utolsó kamatdöntése, így pedig kérdés, hogy akarnak-e a 2018-as tagok nevében nyilatkozni. Valamit persze muszáj lesz mondaniuk, hiszen megjelenik a szokásos dot-plot a tagok kamatvárakozásairól, de előfordulhat, hogy ebben is a szokásosnál óvatosabbak lesznek majd. Februártól pedig várhatóan Jerome Powell személyében új elnököt is kap a jegybank.

Szokás szerint ez lesz a menetrend magyar idő szerint:

20 órakor kijön maga a döntés



A lépéssel egyidőben megjelennek a Fed friss makrogazdasági prognózisai és a dot-plot



20:30-kor kezdődik Janet Yellen sajtótájékoztatója, ami számára az utolsó ilyen esemény lesz



!-->A címlapkép forrása: Jim Watson/AFP