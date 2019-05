Máris zsarolná Brüsszelt May lehetséges utódja

Csak úgy tudunk jó megállapodást elérni, ha felkészülünk a megállapodás nélküli Brexitre is

A brit miniszterelnök péntek délelőtt jelentette be, hogy június 7-én távozik pártja éléről, majd ha sikerül megtalálni utódját, akkor a miniszterelnöki pozícióból is. A szigetországban most Boris Johnson egykori külügyminisztert tartják a legesélyesebbnek a posztra, a politikus egy svájci konferencián szólalt meg May bejelentése után.Johnson kiemelte: pragmatikus kilépésre van szükség az EU-ból, megválasztása esetén kezdeményezné a Brexit-megállapodás újratárgyalását, elsősorban a sokat vitatott ír határkérdés tisztázását. Ha azonban Brüsszel nem hajlana az alkura, akkor szerinte az országnak fel kell készülnie a megállapodás nélküli kilépésre (no-deal Brexit) is.- mondta Boris Johnson.Hozzátette: hisz abban, hogy október végéig az Egyesült Királyság elhagyja az EU-t, ez a legvégső időpont jelenleg. Johnson eddig is a Brexit híve volt, szerinte inkább ki kellene lépni megállapodás nélkül, mint tovább alkudozni. Egy újabb népszavazás pedig szerinte "nagyon megosztó" lenne az ország számára.Közben az ír miniszterelnök is megszólalt a pletykákkal kapcsolatban, Johnson esetleges miniszterelnökségére utalva azt mondta, hogy "a következő időszak nagyon veszélyes lehet Írország számára".