Másfél milliárdot nyertek a magyarok a francia vb-győzelemmel

A lapot arról tájékoztatta a Szerencsejáték Zrt., hogy a torna alatt összesen több mint 84 millió egységnyi fogadás érkezett be, a legtöbben a fináléra fogadtak: 1,3 millió fogadást kötöttek. A beérkező fogadások fele francia, 31%-a horvát győzelemre számított, a fennmaradó 19% pedig döntetlenre tippelt. Ezek alapján a fogadók összesen 1,5 milliárd forintos nyereménynek is örülhettek.A fogadási rekordok miatt a Szerencsejáték Zrt. idén is rekordforgalmat érhet el, hiszen már a tavalyi 436 milliárd forintos csúcsévhez képest is 45%-os volt a sportfogadási üzletág, azaz tavaly már 196 milliárd forintot költött a magyar lakosság sportesemények eredményének megtippelésére.