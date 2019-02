Matolcsy bemondta: lesz magyar euró

A jegybank elnöke kiemelte: a 2008-tól kibontakozó pénzügyi-gazdasági válság egyik fő tanulsága, hogy gyorsan kell intézkedni, ahogy azt az Egyesült Államokban tették.Magyarország ugyan még nem tagja az eurózónának, de valamikor, a következő évtizedekben bevezeti majd az eurót - mutatott rá Matolcsy György, hozzátéve, ezért neki is le kell vonnia a tanulságokat az eurót érintő folyamatokról.Matolcsy György euróbevezetésről szóló mondata tartalmában nem jelent újat, inkább csak a megközelítésről árulkodó megfogalmazás az érdekes, hiszen eszerint a hazai gazdaságpolitika távlati tervei között továbbra is ott van a valutaövezetbe való belépés. Igaz, felelős gazdaságpolitikus mást nem is nagyon mondhat, hiszen a Maastrichti Szerződés aláírásával a többi régiós országgal együtt kötelezettséget vállaltunk arra, hogy az euróbevezetés felé törekszünk. Az utóbbi időben a kormány és az MNB inkább azt hangsúlyozta, hogy a belépés még nagyon távol van, a jegybank még egy "felemás" saját kritériumrendszert is megfogalmazott , ami alapján tényleg évtizedekre lehet a forint leváltása. Most ennek egy pozitívabb megfogalmazása történt azzal, hogy a belépést hangsúlyozza, de az euróbevezetési szándékot illetően nem látszik változás a kormány álláspontjában.