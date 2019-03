Meglepetésre új vállalati kötvényvásárlási programot hirdetett meg kedden az MNB, melynek feltételeiről egy külön háttéranyagban számoltak be. A lépés célja a monetáris politikai transzmisszió hatékonyságának javítása és a vállalatikötvény-piac likviditásának növelése - olvasható a dokumentumban.

Az MNB monetáris politikája továbbra is "támogató, laza" - mondta Matolcsy. Ha nem merül fel, hogy további lépéseket tegyünk, akkor nem teszünk. Ha igen, akkor teszünk.

Ha nem történik meg a gazdaságtörténeti mércével is gyors konszolidáció, akkor semmi sincs. Akkor a magyar jegybank nem tudja kivenni a részét a növekedésből - hangsúlyozta Matolcsy, aki szerint 100 év múlva így fogják nézni ezt a hat évet.

A vállalatok 1400 milliárd forinttal kevesebbet fizettek a bankoknak, ha nem csökkent volna a kamat. A háztartások ugyanennyi pénzt megtakarítottak az alacsonyabb kamatok miatt. Az NHP 3 szakasza 2800 milliárdot csatornázott be a magyar gazdaságba - sorolta Matolcsy.

Az elmúlt időszak fontos eredményének nevezte a fenntarthatóan 3% alatti költségvetési hiány elérését, és méltatta a "teljes monetáris politikai fordulatot", idesorolva a felügyelet integrációját. A növekedési fordulat fenntartását azonban versenyképességi reformokkal kell hosszú távon is tartóssá tenni.

Hamarosan megszólal Matolcsy György 2019.03.26 14:48

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa mai ülésén az O/N betéti kamat 10 bázispontos emeléséről döntött, amivel 2011 decembere óta először került feljebb a kamatfolyosó alsó széle. Ezzel az O/N betéti ráta -0,05%-ra emelkedett. A piaci szereplők megosztottak voltak abban a tekintetben, hogy már ma hozzányúlnak-e az egynapos betéti kamathoz a döntéshozók. Az irányadónak mondott 0,9%-os kamat, illetve a szintén 0,9%-os O/N hitel kamat közben - a várakozásoknak megfelelően - nem változott.

Nagy Márton MNB-alelnök, Matolcsy György MNB-elnök, Windisch László MNB-alelnök és Hergár Eszter társadalmi kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgató a jegybank sajtótájékoztatóján. Fotó: Szekeres Máté, Portfolio