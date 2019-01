Matolcsy marad az MNB élén? - Mutatjuk, mire tippel a piac

Hatan küldték vissza a választ, közülük pedig négyen úgy értették a kormányfő szavait, hogy Matolcsy György marad a jegybank élén, két másik szakértő pedig úgy, hogy bár eldőlt már a kérdés, de nem akarta még a tegnapi eseményen bejelenteni ezt a kormányfő.

A csütörtöki sajtótájékoztatón kétszer is rákérdeztek Orbán Viktor kormányfőnél arra, hogy Matolcsy Györgyöt jelöl-e (újra) a Magyar Nemzeti Bank élére a március elején lejáró hatéves mandátuma után, de a kormányfő talányosan mindkétszer azt mondta: "semmilyen meglepetés nem várható". Amint megjegyeztük: ezek alapján mi azt valószínűsítjük, hogy(amit csak Orbán Viktor ismerhet pontosan)Ezzel együtt azonban úgy döntöttünk, hogy egy villám felmérést is készítünk piaci szakértők körében arról, hogy ők hogyan értették a miniszterelnök kijelentését.Amint az alábbi táblázatban látható: a megkérdezettek négy lehetőség közül választhattak.Lehetőséget adtunk a szakértőknek arra, hogy anonim módon is szerepelhessenek a felmérésben és ketten éltek is vele.

Kevesebb, mint két hónappal a mandátum lejárta előtt már biztosan kell, hogy legyen jelölt. Meglátásom szerint ez egy egyszerű, de mégis nagyszerű kommunikációs trükk, amibe valóban bármit bele lehet olvasni. Ha akarom, úgy értelmezem, hogy marad Matolcsy: jó munkát végzett, elégedettek vele, nincs ok a váltásra, vagyis nem lesz meglepetés. Persze azt is tudjuk, hogy Matolcsy már lobbizott, hogy szeretné elhagyni a jegybankot és visszatérne a miniszteri munkához, ráadásul egy szigorítási ciklussal nem lenne komfortos. Nem gondolom, hogy a miniszterelnöknek érdeke egy olyan embert elnökként megtartani, aki nem szívesen végzi a munkáját. Vagyis nem lesz meglepetést, a mandátum lejár, soha nem újrázott még senki, vagyis jön egy új elnök. Mindenesetre én azt gondolom, hogy legalább február közepéig várnunk kell, de nem lennék meglepve, ha megint az utolsó pillanatban érkezne csak a bejelentés.

Virovácz Péter, az ING Bank elemzője a negyedik válaszlehetőséget jelölte meg a felmérésben és ennek kapcsán így fogalmazott:Virovácz is utalt rá, hogyhiszen a 3%-os középtávú inflációs cél körül (alatt) sikerült tartani Magyarországon az inflációt, miközben több kreatív lépéssel jelentős monetáris stimulust juttatott a gazdaságba a jegybank.

Mostanában már a világ egyik leginkább laza monetáris politikát fenntartó jegybankjaként emlegetik az MNB-t, miközben az infláció az utóbbi hónapokban már a cél felett járt. Az idén is lendületes gazdasági növekedés, illetve bérnövekedés mentén az újabb elnöki terminusban már szigorításra kényszerülhet Matolcsy vezetése alatt az MNB.Összességében tehát a piac többsége az eddigi jelzés alapján arra számít, hogy Matolcsy György folytatja tovább a jegybank élén.