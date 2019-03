Matolcsy: túl sok bank van Magyarországon

egy új kkv stratégia,

a teljes foglalkoztatás biztosítása,

egy megújuló pénzügyi modell,

a megfelelő humán tőke és

a hatékony állami működés.

Rendben halad Ami az azonnali fizetési rendszer év közepére tervezett bevezetését illeti, a fejlesztési folyamatok ütemterv szerint haladnak - ismertette a jegybankelnök. Az azonnali fizetések elszámolását biztosító központi infrastruktúra kialakítása a GIRO Zrt.-nél tulajdonképpen megtörtént, jelenleg a rendszer tesztelése és finomhangolása zajlik, a bankok és egyéb pénzforgalmi szolgáltatók pedig folyamatosan fejlesztik és tesztelik a saját rendszereiket.

A GDP-arányos hitelállomány Magyarországon alig több mint harmada az EU átlagának és fele a többi visegrádi ország szintjének - fejtette ki Matolcsy György utalva arra, hogy a hitelbővülésnek akkor lehet erős növekedésösztönző hatása, ha a vállalatok technológiai fejlesztésre használják fel a pénzt. Ez hozzájárulhat egy másik jelentős növekedési tartalék kiaknázásához, a kis- és közepes vállalatok termelékenységének javításához - tette hozzá.szerinte további kedvező hatásokkal járna, mert a nettó bérek emelkedése - amellett, hogy ösztönözné a fogyasztás növekedését - még több embert ösztönözne munkavállalásra.A sikeres felzárkózás valóra váltásához versenyképességi reformokra van szükség, amelynek kulcsterületeiA vállalati hitelezés növekedési üteme a jegybankelnök szerint jelenleg megfelelő, azonban szerkezete nem kellően egészséges. Fontos, hogy a vállalkozásoknak legyen lehetőségükmellett elvégezni a versenyképességük javításához szükséges beruházásokat, ezért döntött a jegybank az NHP fix elindításáról - emlékeztetett.Matolcsy György arra is kitért, hogy az MNB vizsgálja, milyen módon tudná elősegíteni. A piac jelenlegi mérete elmarad a legtöbb környező országban megfigyelhetőtől, pedig egy fejlett, jól működő kötvénypiac egészséges versenyt idézhet elő a bankhitelekkel - fejtette ki.Az MNB elnöke szerintMagyarországon, például a pénzforgalmi területen. Egyes régiókban- vélekedett utalva arra, hogy a hatékonyság-növelés egyik forrása szerinte a konszolidáció.- hangsúlyozta.Matolcsy György szerint, mert a növekvő bérek mellett a magyar gazdaságban elég megtakarítás képződik a csökkenő államháztartási hiány finanszírozásához. Az ország külső sérülékenységét szerinte az csökkentené leginkább, ha, és erre a kedvező gazdasági folyamatok középtávon lehetőséget is teremtenek - mondta. Arról is beszélt, hogy az elmúlt két évben a lakossági megtakarítások csökkenő hányada került állampapírba, ezért ennek fellendítéséhez vonzóbb lakossági állampapír termékekre van szükség. Ehhez vonzóbb lakossági állampapír termékek kellenek, emellett hatékonyabb, elérhetőbb és jobban ügyfélbarát értékesítési hálózat fejlesztését tartaná kívánatosnak, elsősorban vidéken.