Matolcsy: új korszakot élünk

Új kapukra, új kezdeményezésekre van szükség az elmúlt 70 évben elért eredmények megőrzése érdekében, hogy ezek mentén tovább erősödjenek a Kína és Magyarország közötti gazdasági, pénzügyi és kulturális kapcsolatok

Az MNB elnöke kiemelte: az Orbán Viktor miniszterelnök által évekkel ezelőtt meghirdetett keleti nyitás, és a kínai kormány Egy övezet, egy út kezdeményezése egybecseng, erősíti a két ország gazdasági-pénzügyi kapcsolatait.- tette hozzá.

Vang Ji kínai külügyminiszter (b4), Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke (b3) és Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára (b4) a két ország diplomáciai kapcsolatai felvételének 70. évfordulója alkalmából rendezett képkiállítás megnyitóján Budapesten, a Bölcs Várban 2019. július 11-én. Kép és címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az innovációt, a tudománypolitikát, a digitalizációt említette azon területek közül, amelyekben sokat tanulhatnak a magyar szakemberek a kínai szakemberektől. A magyar-kínai kapcsolatokat meghatározónak nevezte a kelet-közép-európai régió fejlődésében is, és megjegyezte, hogyPalkovics László méltatta, hogy a tervek szerint a jövőben a China Construction Bank is megkezdi tevékenységét Magyarországon.Vang Ji, kínai külügyminiszter és államtanácsos, aki kétnapos látogatásra érkezett Magyarországra arról beszélt, hogy a két ország kapcsolatait a tisztelet és a megbecsülés jellemezte a múltban és a jelenben is. A kapcsolatokat tovább kell erősíteni, hogy a kihívásokra megfelelő válaszokat lehessen adni - mondta.A Magyarország és Kína diplomáciai kapcsolatának elmúlt 70 évét bemutató, csaknem 100 részes fotókiállítást a Magyar Nemzeti Bank, a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetsége és a Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány közösen szervezte.