Még gyorsabban nőtt a magyar gazdaság!

A mai részletes adatokból már ráláthatunk a növekedés szerkezetére, vagyis hogy mi húzta és mi lassította a gazdaságot. A nagy kép nem változott: növekedés szerkezete továbbra is kiegyensúlyozott abból a szempontból, hogy a belső fogyasztási kereslet, az uniós források (pontosabban annak költségvetési előfinanszírozása) által hajtott beruházások, illetve a kedvező világgazdasági környezet egyaránt hozzájárult a GDP-növekedéshez.

Ennek ellenére vannak a részletes számokban meglepetések. Előzetesen arra lehetett számítani, hogy a növekedésben egyre nagyobb szerepet játszanak a belső motorok, különösen a lakossági fogyasztás. Ennek a tendenciának azonban nincs nyoma.vizsgálódva a meglepetést az jelenti, hogy a belső keresletre érzékeny szolgáltatások dinamikája kissé visszaesett. Ami miatt mégis erős negyedév lett a második, az az ipar teljesítménye. A havi volumenadatokból inkább kis mértékű lassulásra lehetett volna számítani, ehhez képest a szektor hozzáadott érték alapon gyorsult. A szakértők úgy sejtették, hogy a mezőgazdaság esetében is inkább lassulást látunk majd, mivel a terméseredmények nem ígértek nagyon erős évet. Ehhez képest itt is gyorsulást láthatunk, igaz, ennek hatása az agrárszektor kis súlya miatt marginális lehetett a GDP-ben.

A felhasználási oldalról is hasonló kép tárul elénk. A háztartások fogyasztása 5% feletti dinamikáról lassult, a beruházások továbbra is magas ütemben bővülnek. Némi fejvakarásra ad okot, hogy a fenti két legnagyobb felhasználási tétel kisebb lassulása ellenére a teljes belföldi felhasználás dinamikája 4,8%-ról 6%-ra gyorsult. A jelenség mögött a készletezési tevékenység élénkülése áll, ami mindig nagyon bizonytalan tétel, így nehéz mögé reálgazdasági magyarázatot rakni. (Óvatosan megjegyezzük, hogy időnként ezt a felhasználási formát a KSH később mégis fogyasztásként vagy beruházásként azonosítja, így lehet, hogy a következő negyedévekben látjuk még mozogni a mostani számokat.)Nem csak a friss növekedési adat részleteit övezte nagy várakozás. A múlt héten megjelent beruházási jelentésében a KSH nagyon jelentősen felfelé húzta a tavalyi számokat, amiből azt lehetett sejteni, hogy a tavalyi GDP-indexek is módosulnak. Erre azonban egyelőre nem került sor, így a múlt nem módosult.