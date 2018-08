Még megúszták a leminősítést az olaszok

A Fitch indoklása szerint az új olasz kormány megalakulása után arra lehet számítani, hogy lazul majd a költségvetési fegyelem, ami miatt az egyébként is magas adósságráta még inkább kitett lehet a külső tényezőknek. Ennek esélye pedig nőtt a legutóbbi márciusi felülvizsgálat óta. Ebben közrejátszik az is, hogy nem felhőtlen a koalíciós partnerek viszonya, sok mindenben nem értenek egyet.Idén a Fitch szerint 1,8% lehet az olasz költségvetési deficit, ami 0,2 százalékponttal lehet magasabb a kormány céljánál elsősorban a magasabb hozamok miatt megemelkedő kamatkiadásoknak köszönhetően. Jövőre aztán a GDP 2,2%-ára emelkedhet a hiány, 2020-ban pedig már 2,6% lehet.A hitelminősítő elemzői szerint az utóbbi hónapokban nőtt annak esélye, hogy az olasz kormány visszafordítja az elmúlt években elkezdett pozitív strukturális reformokat az országban. Emellett a gyenge kormány folyamatos politikai kockázatot is hordoz - teszik hozzá.