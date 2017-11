Még mindig hisz a kormány a 4% feletti idei növekedésben

Amint minapi elemzéseinkben rámutattunk: az első háromnegyedévi GDP-adatok alapján inkább annak adunk nagyobb esélyt , hogy nem jön össze a 4% feletti idei átlagos növekedési ütem. Azt is jeleztük : a 2,4%-os deficit hatalmas költekezésre ad lehetőséget az év utolsó heteiben, mert egyébként rendkívül kedvező az alap államháztartási helyzet, igaz azt jócskán rontja az, hogy egyelőre Brüsszelből alig jött EU-támogatás. Azt is levezettük , hogy ha az e héten zajló uniós audit hatására nem jönne további átutalás szilveszterig Brüsszelből, még akkor is csökkenni tudja az adósságráta tavalyról idénre azzal együtt is, hogy az Eximbank külső forrásait bekalkuláljuk a számokba. A Varga által jelzett adatban még nincs benne ez a korrekciós tétel, ami a GDP közel 2%-pontjával emelheti majd meg az adósságrátát jövő tavasztól (visszamenőlegesen is az egyes évekre).