Még nagyobb béremelést kapnak a katonák

Németh Szilárd elmondta: 2015-ben döntött a kormány arról, hogy összesen 50 százalékkal emelik a katonák illetményét. Ennek utolsó 5 százaléka esedékes most januárban. Öt helyett viszont most 7,4 százalékkal emelik a katonák illetményét - közölte, hozzátéve: ez átlagosan 30 ezer forintos havi illetményemelést jelent.Az államtitkár elmondta továbbá, hogy a honvédségnél dolgozó civilek, akik ez évtől egy új besorolásban honvédelmi alkalmazottakként dolgoznak, 4 év alatt egységesen 35 százalékos illetményfejlesztésben részesülnek. A most januártól esedékes 20 százalékos emelés iskolai végzettségtől függően, havonta átlagosan 39 200-74 100 forintos emelést jelent a honvédelmi alkalmazottak számára.A honvédség által foglalkoztatott tanárok számára 45 300 és 79 300 forint közötti lehet az emelés. Ettől eltérhet azoké, akik többletkötelezettséget vállalnak, ha például hadkötelezettséggel járó különleges jogrendet vezetnek be. Aki vállalja, hogy például tanárként segít kibertámadások leküzdésében, annak 63300 és 94300 forint közötti emelés jár - ismertette az államtitkár.Németh Szilárd felidézte, a parlament "viharos körülmények között", az ellenzék "balhéja", távolmaradása mellett fogadta el alkotmányosan és házszabályszerűen azokat a jogszabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy 2019-ben is folytatódjon az illetményemelési program. Bevezették továbbá az úgynevezett honvédelmi alkalmazott kategóriát, amely a honvédelem területén dolgozó - eddig köztisztviselőként dolgozó - civilek számára is jelentős illetményemelést eredményez.Németh Szilárd az intézkedéseket azzal indokolta, hogy a magyar emberek biztonságának, az ország szuverenitásának legfontosabb biztosítéka a Magyar Honvédség, a magyar honvédelem területén dolgozók munkája. Vannak továbbá olyan új kihívások a világban, mint például a terrorizmus, a migráció, a kiberhadviselés, amelyekre válaszokat kell adni. Ehhez arra van szükség, hogy egy erős, ütőképes hadsereget tudjanak építeni, amihez megfelelő emberek kellenek - fejtette ki, kiemelve: a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program középpontjában a katonák állnak.Az államtitkárt kérdezték a hétre bejelentett ellenzéki megmozdulásokról is. Németh Szilárd azt mondta, fontosnak tartja, hogy az emberek el tudják mondani véleményüket, akár tüntetésen is, viszont úgy látja, az ellenzék csak "balhét" akar csinálni, mindegy mi történik a valóságban, mi lenne az ország érdeke. Céljuk, hogy megbuktassák a kormányt, és elérjék, májusban ne legyenek választások, amelyek arról fognak szólni, hogy beengedünk-e migránsokat vagy nem - vélekedett Németh Szilárd. Ugyanakkor hozzátette: a magyar emberek ezt nem fogadták el, "a magyar emberek nem kérnek Sorosból", nem kérnek a magyar ellenzékből.