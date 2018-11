Még sokáig együtt kell élnünk a kereskedelmi háborúval

Hiába próbálja nyugtatgatni a kedélyeket Donald Trump, a Peking-Washington kereskedelmi háború még sokáig el fog húzódni - véli Michael Spence, Nobel-díjas közgazdász."Szépen haladnak" a Kínával való kereskedelmi tárgyalások az amerikai elnök szerint, Spence viszont úgy gondolja, sokáig megy még az adok-kapok a két ország közt, mely egyik pillanatban nagyon komoly tarifák kivetéséről a másikban pedig a fentiekhez hasonló, optimista üzenetek megfogalmazásáról szól majd."A fundamentális oka ennek az, hogy ha visszamegyünk 10-15 évet, mindenki azt gondolta, hogy lesz majd valamilyen dialógus a kormányzati és gazdasági rendszerekkel kapcsolatosan és egyszerűbb lenne ezekkel kapcsolatosan kompromisszumra jutni. De elég egyértelmű, hogy ez nem fog megtörténni, így egy sokkal komplikáltabb kihívás előtt állunk, két teljesen különböző rendszernek kell egy mindkét félnek előnyös megállapodást kötnie," mondta Spence.Közben a WTO vezetője, Roberto Azevedo is beszélt: szerinte a két fél közt folyó tárgyalások nem vezetnek majd ahhoz, hogy az Egyesült Államok és Kína közti kereskedelmi egyensúlytalanság kérdése megoldódjon."Ha szigorúan bilaterális a megállapodás, ez gyakran egy nyertes-vesztes szituáció, melyben az egyik ember azt mondja, hogy ha én nyerek, te vesztesz vagy ha te nyersz, az nekem rossz," mondta Azevedo egy sanghaji konferencián.A szakember szerint más feleket is be kellene vonnia a dialógusba, hiszen ez egy nyíltabb, objektívabb dialógust eredményezne."Nem szükséges a WTO 164 tagját mind bevonni ebbe, de több játékos kell, hogy játssza ezt a játékot. Úgy gondolom, most van erre igény," mondta Azevedo.