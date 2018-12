Még tovább puhul az olasz kormány, hogy elkerülje Brüsszel haragját (2.)

Róma most Brüsszel válaszát várja, hogy a most megszületett új költségvetési megállapodás már kielégíti-e az Európai Bizottság elvárásait. Olasz kormányforrások optimistán értékelték a helyzetet.

A konkrét számok és módosított intézkedések részletei egyelőre nem derültek ki a Reuters tudósításából, de mindez azt jelenti, hogy a múlt hétre kidolgozott 2,04%-os jövő évi GDP-arányos deficitcélnál is alacsonyabb deficittervről van már szó 2019-re. Az Európai Bizottság ma déli sajtótájékoztatóján az illetékes szóvivő csak azt mondta, hogy folynak még az egyeztetések az olasz kormány és a Bizottság szakértői között, hogy milyen jövő évi költségvetés mellett tudná elkerülni az ország a túlzott deficit eljárást.Olasz sajtóértesülések szerint az éjszakai egyeztetésen(Öt Csillag Mozgalom vezére, miniszterelnök-helyettes)(a Liga vezére, szintén miniszterelnök-helyettes),Mindketten hangsúlyozták, hogy nem mondtak le választási ígéreteikről: Luigi Di Maio továbbra is azt állítja, jövőre bevezetik az állampolgári joghoz kötött alapjövedelmet, amelyre 7,1 milliárd eurót szánnak. Matteo Salvini pedig már az év elején elindítaná a Liga ígérte nyugdíjreformot, amely mintegy 5 milliárdot igényel a költségvetésből 2019-ben.Az olasz sajtó is csak találgatja, hányszor módosították már a költségvetési csomagot. Korábbi bejelentések szerint biztosnak tűnik, hogyAz ehhez szükséges intézkedések között szerepel az évi bruttó 90 ezer euró feletti nyugdíjak különadója, valamint a luxus kategóriába sorolt gépjárművekre kiszabott új adó.Az olasz költségvetési csomag kedden a római parlament költségvetési bizottságába kerül át, majd csütörtökön vagy pénteken a szenátus elé, ahol nagy valószínűséggel a kormány bizalmi szavazásra bocsátja.Erre szükség is van, mert az Intesa Sanpaolo vezérigazgatója szerint nem fenntartható az a nyomás, amely a kötvénypiacon kialakult (azaz tartós fennmaradása esetén ez fokozottan hátrányos lenne az olasz költségvetésre, illetve a banki hitelezésre is).A 10 éves olasz-német kötvényhozam különbsége hétfő dél körül 270 bázispont körül, közel háromhavi mélypontnál járt, közben viszont a francia-német spread ugyanilyen időtávú csúcs felé halad. Utóbbinak az az oka, hogy a francia miniszterelnök ma elismerte: a múlt héten bejelentett költségvetési intézkedések miatt (amelyeket a sárgamellényes tüntetések miatt hozott engedményként a kormány) jövőre 3,2%-os GDP-arányos deficitet okozhatnak Franciaországban és így ez nyugtalanítja a piacokat és esélyes, hogy emiatt az országgal szemben majd tényleg elindul a brüsszeli eljárás.