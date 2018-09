Megadta magát Törökország - Brutális kamatemelésről döntött a jegybank

Erdogan támadása ellenére a török jegybank engedett a befektetői nyomásnak és drasztikus, 625 bázispontos emelést hajtott végre az alapkamaton. Az egyhetes reporáta így 17,75%-ról 24%-ra emelkedett.

Erdogan bő egy órával ezelőtti megszólalásában kritizálta a török jegybankot a magas alapkamat miatt, hozzátéve, hogy szerinte kamatcsökkentésre lenne szükség. A piaci szereplők aggodalommal fogadták az államfő újabb beavatkozását a monetáris politika függetlenségébe.Pedig szakértők szerint az elszálló infláció és a gyenge szinten ragadt líra miatt jelentős kamatemelésre volt szükség. A piaci árazások alapján a befektetők 300-400 bázispontos emelést vártak.Mivel augusztus közepe óta a 19,25%-os egynapos hitelkamat töltötte be a kvázi irányadó szerepet, ezért ez az emelés ténylegesen 475 bázispontos szigorítást jelentett. A bonyolult török kamatrendszer egyéb elemeiről a jegybank később közöl majd technikai részleteket, így egyelőre nem tudni pontosan, mi lesz a kamatfolyosóval. A központi bank bejelentette, hogy áttér az egynapos hitelezésen keresztüli likviditásnyújtásról az egyhetes repoaukciókra, ami arra utal, hogy átalakítja monetáris keretrendszerét.

A kamatdöntést követően kiadott közleményben a jegybank kiemeli, hogy az elmúlt hetek fejleményei (elsősorban a líra gyengülése) miatt veszélybe került az árstabilitás Törökországban, ezért volt szükség a szigorításra. A közlemény hangsúlyozza, hogy a döntéshozók készek további kamatemelést végrehajtani, amennyiben az inflációs folyamatok indokolják azt.A líra a drasztikus kamatemelés hírére néhány perc alatt mintegy 5%-ot erősödött az amerikai dollárral szemben. Innen azóta kicsit korrigált a kurzus, azonban még így is mintegy 3%-os erősödésnél jár ma a török fizetőeszköz.

Meglehetősen érdekesek a mai brutális kamatemelés körülményei. Erdogan 1-2 órával a kamatemelés előtt nyilatkozva biztosan tudott kamatemelési döntésről, mégis a kamatcsökkentés szükségességéről és jegybanki hibákról beszélt. Kézenfekvő magyarázatnak tűnik, hogy a lépéskombináció valójában a török jegybank utóbbi hónapokban meggyengült hitelességének, a politikától való függetlenségének a helyreállítását szolgálta. Ha ugyanis az államfő által kívánatos lépéssel szembe mer és szembe tud menni az intézmény, azzal a piaci szereplők körében jelentősen nő a hitelessége és a meredeken emelkedő infláció, illetve pénzügyi stabilitási kockázatok időszakában ez talán az egyik legfontosabb gazdaságpolitikai cél, illetve szükségszerűség most.



Ráadásul a mostani lépést transzparensen hajtotta végre a jegybank, mivel a szeptember elején kiadott közleményben már előre jelezte, hogy a megugró infláció miatt a mai ülésen majd megteszik a szükséges intézkedéseket. Mindezek mellett a piaci várakozásoknál jóval nagyobb kamatemelésről is döntöttek.



Az intézmény újra növekvő hitelességével és a nagy kamatemelésével lehetséges, hogy most (szinte) mindent elintézett "egy kalap alatt" a jegybank, azaz tartósabban is támaszt tud így nyújtani a lírának és ezáltal a pénzügyi rendszeri kockázatokat is talán enyhíteni tudja. Egy elnyújtottabb, óvatosabb kamatemelési ciklus ugyanis könnyen lehet, hogy a pénzügyi fájdalmakat is még jobban elnyújtaná, a jegybanki hitelesség pedig tartósan kérdéses maradna.



Bár Erdogan szerepvállalása a mai műsorban gazdasági szempontból megmagyarázható, mégis nagyon érdekes. Ha ugyanis a fenti latolgatás helytálló, akkor nem egyszerűen az történt, hogy a "kamatok ellensége" kénytelen volt belátni a helyzet tarthatatlanságát, hanem még az arcát is adta egy olyan játékhoz, amelyben a szerepe szerint vesztesnek látszik. Hiszen mégis csak a jegybank szigorító lépése előtt néhány perccel beszélt a kamatcsökkentés szükségességéről.



Azoknak, akik szeretik bonyolult politikai játszmákon (vagy összeesküvés-elméleteken) törni a fejüket, könnyen felvillanhat most egy olyan forgatókönyv, amelyben hamarosan a jegybank lesz az a bűnbak, amely ellenállásával akadályozta a török sikereket. Persze erre mindenképpen várni kell addig, amíg a kamatcsökkentésre tér nyílik.



Mindentől függetlenül jegyezzük meg, hogy aki a mai döntést ebben az iden éles környezetben előre tudta, sokat nyerhetett. Ezzel nem összefüggésben hozzátesszük, hogy a líra a döntés előtti bizonytalan helyzetben furcsa módon inkább erősödött.