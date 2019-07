Megállapodás nélküli Brexittel számol az új brit kormány!

"Október 31-én elhagyjuk az EU-t. Feltétlenül. Semmi további halogatás. Jön a Brexit" - hangsúlyozta Gove, akit Boris Johnson brit kormányfő azzal bízott meg, hogy tegyen előkészületeket az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kiválásának esetére.A The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lap pedig arról cikkezett, hogy Sajid Javid új pénzügyminiszter további egymilliárd fontot (360 milliárd forint) készül kiutalni, hogy az országot felvértezze a megállapodás nélküli Brexitre.A The Sunday Telegraph úgy tudja, a pénzből a többi között egy magánszemélyeknek és vállalkozásoknak szóló információs kampányt indítanának, valamint a kikötői infrastruktúra kiépítését, illetve további ötszáz határőr alkalmazását tervezik.A legnagyobb brit közvélemény-kutató hálózat, a YouGov a Sunday Times megbízásából elvégzett gyorsfelmérésében kimutatta, hogy a brit Konzervatív Párt tíz százalékkal vezet a legnagyobb ellenzéki erővel, a Munkáspárttal szemben, amióta Johnson a miniszterelnöki székbe került.A YouGov szerint a Konzervatív Párt népszerűsége a legutóbbi felmérés óta hat százalékpontot erősödött, most 31 százalékon van, míg a Munkáspárté szintén növekedett, de csak két százalékponttal 21 százalékra. A Brexitet ellenző Liberális Demokraták támogatottsága három százalékponttal csökkent húsz százalékra, a Nigel Farage vezette radikálisan EU-ellenes Brexit Párt ugyanakkor négy százalékpontot vesztett népszerűségéből, és jelenleg 13 százalékon van. A YouGov 1,697 brit szavazót kérdezett meg július 25-26-án.