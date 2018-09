Megdöbbentő fordulat: már nem akarnak kilépni a britek az EU-ból

Most az, hogy 59%-os lett a maradáspártiak tábora, ehhez az 53%-os korábbi eredményhez képest azt mutatja, hogy valóban jelentős a hangulati fordulat.

Érdemes persze óvatosan fogadni a NatCen és a The UK in a Changing Europe közös kutatását, mert mindössze 2048 britet kérdeztek meg, akiknek, noha az országos eredmény 48,1% volt., mert az adatfelvételek még június 7. és július 8. között történtek, azaz még abban az időben, amikor még el sem dőlt, hogy milyen kilépési stratégiát képvisel a brit kormány a Brexit-tárgyalásokon. Az csak a felmérés vége utáni hétvégén született meg, aminek hatására aztán több keményvonalas Brexit-párti miniszter is lemondott, mert szerintük túl puha, illetve korlátozottan képviselhető a kiszenvedett stratégia (az áruforgalom terén szabadkereskedelmi övezetre tett javaslatot a brit kormány az ír-északír fizikai határellenőrzésének elkerülése érdekében, de a szolgáltatásokra ez már nem vonatkozna, és az emberek szabad mozgását is elutasítják, így az uniós piac négy szabadságjogából "mazsolázni" szeretnének).A mostani felmérés azért is érdekes, mert a közelmúltban megjelent többi felmérés jellemzően nagyon megosztott brit társadalmat mutat az eredmények alapján (50% körüli a bent maradást és a kilépést támogatók tábora, illetve a Reuters 52-48%-os eredményre is utal a kilépést támogatók kapcsán),A legutóbbi Brexit tárgyalási forduló múlt héten volt, deA brit kormány pedig elkezdte felkészíteni a társadalmat és a gazdasági szereplőket a megállapodás nélküli kiesés esetére, ilyen irányú anyagokat jelentett meg. Közben a bent maradást támogatók különféle kampányokat indítanak és ennek kapcsánKözben tegnap Angela Merkel német kancellár tegnap arra figyelmeztetett, hogy nem kizárt a Brexit-tárgyalások összeomlása, mivel mindkét fél "befeszül" a saját álláspontjába.Így a fenti felmérés egyelőre csak erősen hipotetikus,, noha egyre inkább világossá kezdenek már válni sokaknak a feltételek, illetve a kilépési tervvel már eddig is okozott gazdasági károk.Így újabb népszavazás nélkül(egy idén nyáron elfogadott törvény értelmében). Ennek során a képviselők nyilván tekintettel lesznek majd arra is, hogy saját szavazókörzetükben milyen a hangulat, illetve hogyan változik.Az ING Bank minapi átfogó Brexit forgatókönyv-elemzése arra mutat rá, hogy értelmezésük szerint bár a brit parlamenti képviselők nem tudják majd alapvetően "átírni" a brit kormány és az EU27 között kötött kilépési megállapodás tartalmát, de a keményvonalas Brexit-táborban kérhetnek olyan kiegészítéseket, illetve előfeltételeket a jóváhagyásért cserébe (pl. a vámunióból való végleges kilépés tisztázása), amiEgy ilyen esetben a megállapodás nélküli Brexit esélyei (amelyeket most alacsonyra tesznek) drasztikusan megnőnének.